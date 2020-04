GOG Galaxy 2.0 już niedługo wyjdzie z fazy beta testów

Czas oczekiwania dobiega końca.





Otwarta beta usługi GOG Galaxy 2.0 trwa już od paru miesięcy. Wszystko jednak wskazuje na to, że klient w nowej wersji zadebiutuje publicznie już w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Czego możemy się po nim spodziewać? Przede wszystkim małej rewolucji.Spółka GOG podeszła do tematu bowiem od nieco innej strony niż wszyscy.Od początku swojego istnienia sklep oferuje przecież gry bez zabezpieczenia DRM, do których uruchomienia niepotrzebna jest zainstalowana usługaTeraz postanowiono pójść o krok dalej. Już we wrześniu zeszłego roku Maksym informował Was o swoich przemyśleniach związanych z, więc nie będę Was jeszcze raz zanudzał szczegółowym opisem aplikacji. Warto jednak ponownie zwrócić uwagę na jej najważniejsze aspekty.Kluczową opcją jest rzecz jasna. Nie trzeba uruchamiać pięciu launcherów, by przejrzeć posiadane produkcje – wystarczy włączyć GOG Galaxy 2.0, połączyć konta i tyle.Wszystko to zostało okraszone nowoczesnym interfejsem, gdzie dostęp do każdej funkcji jest intuicyjny. Do tego dochodzioraz śledzenia statystyk (osiągnięcia, czas zabawy na różnych platformach).Deweloperzy twierdzą, że dane z komputera nie są śledzone, a dane osobowe przekazywane. Dodatkowo za pomocą jednego kliknięcia można pozbyć się informacji o swoim koncie z serwerów usługi.Na razie trwa otwarta beta GOG Galaxy 2.0 , w której możecie wziąć udział poprzez pobranie launchera. Za kilka tygodni aplikacja otrzyma publiczną aktualizację do nowej wersji.Źródło: GOG