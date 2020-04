Nadchodzi Zoom 5.0 – aplikacja w końcu stanie się bezpieczniejsza

Jakie nowości czekają jej użytkowników?





Zoom – dotychczasowe korzystne zmiany

W związku z pandemią koronawirusa znaczna część nauki i biznesu przeniosła się do Internetu. Zdalnie prowadzone są zajęcia dla uczniów i studentów z wielu obszarów świata, a także wszelkiego rodzaju spotkania, których obecnie nie można odbyć twarzą w twarz. Wszystko to sprawiło, że takie aplikacje jak Microsoft Teams czy Zoom doświadczyły ogromnego napływu użytkowników. Liczba osób używających Zooma w ciągu trzech miesięcy wzrosła z 10 milionów dziennie do 200 milionów. Niestety, niektóre z tych osób szybko przekonały się, że poziom zabezpieczeń zastosowanych w Zoomie pozostawia wiele do życzenia. Ostatecznie niektóre przedsiębiorstwa, takie jak Google, zakazały swoim pracownikom korzystania z tej aplikacji Firma Zoom Voice Communications, odpowiadająca za Zooma, szybko zareagowała na raportowane problemy. 1 kwietnia zapowiedziano 90-dniowy plan, który miał być poświęcony poprawie bezpieczeństwa płynącego z użytkowania aplikacji oraz prywatności użytkowników. Ten plan rzeczywiście jest realizowany, czego efekty mogliśmy zauważyć już kilka tygodniu temu . Kolejnych, w postaci nowej aktualizacji Zooma, doświadczymy już w przyszłym tygodniu.Jak dowiadujemy się z najnowszego komunikatu Zoom Voice Communications, już w przyszłym tygodniu Zoom otrzyma aktualizację o numerze 5.0, która wprowadzi ważne zmiany związane z bezpieczeństwem. Bezpośredni przeskok z Zooma 4.6 na 5.0 ma pokazać, że to, co było w aplikacji nie tak, to już przeszłość.Najważniejszą informacją jest fakt, że Zoom 5.0 doczeka się wsparcia dla lepszego standardu szyfrowania –. Niemniej, należy zaznaczyć, że standard ten będzie wykorzystywany przez aplikację dopiero, gdy GCM zostanie aktywowany na kontach wszystkich użytkowników, a to ma stać się dopiero 30 maja.Drugą nowością, która zawita w Zoomie w aktualizacji o numerze 5.0 ma być możliwość „zgłaszania użytkowników” z pomocą ikony „security”. Nie wyjaśniono, jakie kary mogą czekać użytkowników, którzy zasłużą na stanie się ofiarą tej funkcji. Zoom 5.0 będzie obsługiwał też nową strukturę danych dla większych organizacji. Ta ma umożliwić im łatwiejsze i bezpieczniejsze znajdowanie swoich spotkań, czatów i kontaktów.Jak wspomnieliśmy, Zoom ma być aktualizowany do wersji 5.0 od przyszłego tygodnia. Rzecz jasna, aplikację tę możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Przypominamy, że od jakiegoś czasu Zoom domyślnie zabezpiecza spotkania hasłami i poczekalniami, co ma ograniczać zjawisko zoombombingu . Te funkcje oczywiście były dostępne wcześniej, ale trzeba było włączyć je ręcznie. W efekcie użytkownicy po prostu z nich nie korzystali. Niestety, niektórzy nie korzystają z nich nawet teraz. Zauważyłam, że pewni użytkownicy zdecydowali się je dezaktywować, zapewne z błogą nieświadomością, jaki może być tego rezultat.Jakiś czas temu Zoom pozwolił też użytkownikom płatnej wersji aplikacji na wybranie centrum danych, które będzie obsługiwać ich połączenie. Jest to odpowiedź na krytykę o tym, że Zoom przekierowywał niektóre dane przez chińskie serwery, nawet jeśli żaden uczestnik danego spotkania nie znajdował się fizycznie w Chinach. Ponadto od 8 kwietnia organizatorzy wideokonferencji mogą korzystać ze wspomnianej ikony „security”, która pozwala na szybkie zablokowanie spotkania, uruchomienie poczekalni, usunięcie niepożądanych uczestników czy ograniczenie uprawnień użytkowników w kwestii udostępniania ekranów.Źródło: Zoom