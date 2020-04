Dzięki tej aplikacji dodasz nowe style do Windowsa 10

Windows 10 może być piękny.





Interfejs aplikacji Curtains. | Źródło: Stardock

Personalizacja wyglądu systemu Windows 10 wkracza na wyższy poziom. Wczoraj podrzucałem Wam nowe narzędzie Bing Wallpaper od Microsoftu , które pozwala na stosowanie obrazów dnia z wyszukiwarki Bing jako tapet na pulpicie. Tym razem spieszę z prezentacją aplikacji, która umożliwia łatwe tworzenie nowych i efektownych styli w Windowsie 10.Curtains pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy szeroką paletą predefiniowanych styli, ale oferuje też bardzo prosty w obsłudze interfejs dający możliwość ich tworzenia. Wystarczy wybrać dominantę kolorystyczna lub dwie dominujące barwy, by na tej podstawie stworzyć UI dopasowane do indywidualnych upodobań. Wszystko dzieje się w sposób podobny do tego, w jaki włącza się tematy w trybie jasnym lub ciemnym w Windowsie 10., powiedział Brad Wardell, dyrektor generalny Stardock., dodał.Wersja beta Curtains pojawi się w przyszłym tygodniu jako jedna z apek wchodzących w skład pakietu Object Desktop. Instalując go na swoim komputerze skorzystacie m.in. z narzędzi Fences, Start10, Groupy, SoundPackager, DeskScapes i Multiplicity.Pakiet programów Object Desktop, w którym zagości Curtains dostępny jest już w naszej bazie plików. Pobierzecie go klikając na poniższy link.Źródło: Stardock