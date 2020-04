GG nadal żyje. Oto nowości, które właśnie pojawiły się w komunikatorze

Co nowego w GG?

Możecie być zaskoczeni, ale firma Fintecom, właściciel GG (Gadu-Gadu), konsekwentnie kontynuuje prace nad rozwojem komunikatora. W ostatnim czasie wprowadzone zostały 4 nowości: konta firmowe, uwierzytelnianie SMS-em,oraz wersja anglojęzyczna GG dla użytkowników aplikacji w systemie Android na telefonach z ustawionym językiem angielskim. Jednocześnie trwają prace na wersją anglojęzyczną GG webowego.W ramach ochrony użytkowników GG i walki z nadużyciami, wprowadzono weryfikację przez numer telefonu przy zakładaniu nowego konta. Twórcy tłumaczą, że ma to na celu ukrócenie działań osób, które nagminnie łamią regulamin korzystania z komunikatora.Weryfikacja SMS dotyczy wyłącznie rejestracji konta w GG – użytkownicy, którzy już korzystają z komunikatora zgodnie z jego przeznaczeniem nie zostaną poproszeni o numery swoich telefonów.Nowi użytkownicy oraz ci, którzy zostaną zablokowani za łamanie regulaminu, będą musieli przejść weryfikację SMS, inaczej nie założą nowego konta.Rejestracja odbywa się aktualnie na polskie, niemieckie oraz brytyjskie numery telefonów, wraz z uruchomieniem anglojęzycznej webowej wersji GG, będziemy stopniowo aktywni dla pozostałych numerów zagranicznych. Aby dokonać rejestracji, należy upewnić się, że zainstalowana wersja GG jest wersją aktualną, w starszych wersjach może wyświetlić się komunikat: „błąd serwera”.Dodatkowo, osoby, które ustawiły synchronizację listy kontaktów z telefonu z aplikacją GG, otrzymają powiadomienie jeśli ktoś z ich znajomych przyłączy się do społeczności GG. W ten sposób łatwo będzie można zaprosić taką osobę do kontaktów i rozpocząć rozmowę w GG. Odnajdywanie znajomych na GG jeszcze nigdy nie było takie proste.Dotąd firmy zakładały konta takie same, jak osoby prywatne, od marca każda firma może założyć konto, w którym zamieści swoje dane teleadresowe i opis działalności. Może również przekształcić dotychczasowe konto w konto firmowe.Rejestracja odbywa się w aplikacji desktopowej oraz w wersji przeglądarkowej GG na stronie gg.pl, przekształcenia można dokonać także na wersjach mobilnych GG. Wszystkie konta firmowe będą widoczne w katalogu publicznym po ich uprzedniej weryfikacji.

Profil firmy w GG

Nowe... reklamy

GG z nowymi reklamami wideo

Korzystanie z darmowych aplikacji wiąże się z obecnością w nich reklam – od tego nie uciekniemy, jeśli GG ma pozostać bezpłatne. I tak mocno ograniczyliśmy wyświetlanie reklam, bo gdy kupiliśmy GG, było ich stanowczo za dużo. Z czasem wprowadziliśmy też abonamenty, dzięki którym – po uiszczeniu symbolicznej opłaty – użytkownicy telefonów z Androidem mogą reklamy wyłączyć. Dotyczy to także reklam wideo. Wygląda jednak, że nowy format jest na tyle atrakcyjny dla użytkowników, że reklamy są oglądane. -

Firmy mogą również bezpłatnie korzystać z darmowego produktu –(ggchat.com), który umożliwia szybki, bezproblemowy kontakt z klientami. GG Czat to rozmowy w czasie rzeczywistym oraz nielimitowany, darmowy dostęp do archiwum czatów – w każdej chwili można sprawdzić historię wcześniejszych ustaleń z klientem.W marcu pojawił się nowy format reklamowy – reklamy wideo. Wyświetlane są one użytkownikom korzystającym z GG na telefonach z Androidem podczas używania funkcji ruletki.Twórcy komunikatora tłumaczą, że podejmując decyzję o poszerzeniu oferty dla reklamodawców, mieli również na uwadze to, aby dodatkowe reklamy nie były uciążliwe dla użytkowników komunikatora. Pierwsza reklama wyświetla się po 30. losowaniu, a następne pojawiają się co 15 losowań. Im więcej spotów obejrzy użytkownik, tym dłużej może losować bez przerw na reklamę. Może również otrzymać 15+10 bonusowych losowań, jeśli reklamę obejrzy zanim licznik dojdzie do zera.informuje Fintecom w komunikacie prasowy.Jeżeli chcecie sprawdzić jak działa nowe GG, odpowiednią aplikację na Androida możecie pobrać z naszych zasobów. Dostępne jest też wersja dla systemu Windows Źródło: GG