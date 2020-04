Z miejsca pokochasz ten nowy koncept menu Start z Windows 10

Jest absolutnie przepiękny.





Koncept menu Start w systemie Windows 10. Wygląda dobrze! | Źródło: Twitter @vastglad

Wygląd eksploratora plików w nowym koncepcie Windowsa 10. Zbyt dużo niezagospodarowanej przestrzeni! | Źródło: Twitter @vastglad

Wiemy, że podobają się Wam przeróżne koncepty związane z systemami Windows, więc dziś serwujemy Wam kolejny. Jeśli nie byliście do końca przekonani do menu Start proponowanego przez internautę o nicku Advan w jego koncepcie Windowsa 20 , to zerknijcie na to co zaprojektował użytkownik Twittera publikujący pod pseudonimem. To prawdopodobnie najpiękniejsza z dotychczasowych wizualizacji menu Start w Windowsie 10 wykorzystująca Fluent Design.Menu Start w koncepcie Windowsa 10 opracowanym przez wzmiankowanego pomysłowego internautę przypomina mocno to, co zobaczymy już niedługo w ostatecznej wersji systemu Windows 10X . Live Tiles, czyli animowane kafelki, zastąpione zostały przez statyczne ikony, którym towarzyszy fenomenalnie wyglądający efekt cienia. Uwagę zwracają także sekcje dla widgetów, umieszczone po prawej stronie interfejsu.Utalentowany twórca zaprezentował nie tylko nowe menu Start, ale także widok okna podstawowej personalizacji wyglądu systemu, czy też eksploratora plików.Te elementy moim zdaniem prezentowały się nieco bardziej ergonomicznie w innych wizualizacjach - na przykład w tej Niestety, nowe menu Start w Windowsie 10 najpewniej nie będzie wyglądało nawet w połowie tak efektownie i schludnie jak na powyższych wizualizacjach. Usprawniony interfejs był już bowiem prezentowany nieoficjalnie przez zespół Microsoft Design i... no cóż, sami oceńcie. Będący przedmiotem wielu pogłosek element systemu najpewniej ostatecznie został zaprojektowany w taki sposób Źródło: Twitter