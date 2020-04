Przenoszenie aplikacji i danych na nowy smartfon Huawei jest prostsze niż myślałem

Aplikacja Phone Clone w akcji.

Wygodnie i za darmo

Wybór sposobu importu danych na nowym smartfonie Huawei

Wymieniasz smartfon na nowy, ale boisz się utraty dostępu do ulubionych aplikacji i cennych danych? Nic dziwnego, w telefonie przechowujemy cenne pliki, a poszczególne apki dają wygodny dostęp do wielu usług. Na szczęście przesiadka na nowy sprzęt może odbyć się niemal “bezboleśnie”. Wszystko dzięki aplikacjiCo ważne, rozwiązanie Huawei kompatybilne jest zarówno z, jak iwięc dane można sklonować niezależnie od marki telefonu. Aby zacząć, wystarczy pobrać aplikację Phone Clone z odpowiedniego sklepu - Google Play w przypadku Androida i App Store jeżeli chcesz przenieść dane z iPhone’a.Po pobraniu dedykowanej aplikacji na stary smartfon można przejść od razu do konfiguracji nowego urządzenia. I tutaj kolejne pozytywne zaskoczenie - do przesłania danych nie trzeba podłączać urządzeń do sieci Wi-Fi, ani korzystać z transmisji danych!Aplikacja sama tworzy bezpieczną i szyfrowaną sieć Wi-Fi, która używana jest wyłącznie w czasie transferu plików.Jak rozpocząć przenoszenie danych? Uruchom aplikację Phone Clone na starym telefonie, a następnie podczas konfiguracji nowego urządzenia Huawei wybierz rodzaj urządzenia (w moim przypadku jest to Android). W starym telefonie uruchomi się czytnik kodów QR, a na nowym urządzeniu pojawi się specjalny kod, dzięki któremu połączysz urządzenia.Warto zauważyć, że użytkownik otrzymuje pełną swobodę i może wskazać, jakie dane mają być przeniesione. Możemy sklonować kontakty, historię połączeń, wiadomości SMS (niezwykle przydatne!), kalendarz, zdjęcia i oczywiście aplikacje.