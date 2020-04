Windows 10 cię odrzuca? Oto koncept Windows 20

I to jest coś!





Koncept Windowsa 20. | Źródło: Advan

Koncept systemu Windows 11 wzbudził kolosalne zainteresowanie czytelników serwisu Instalki.pl, gdy prezentowaliśmy go z początkiem roku, w styczniu. Wygląda na to, że wielu z Was nie miałoby nic przeciwko, gdyby Windows 10 odszedł już w niepamięć, a Microsoft zaprezentował nowszą, odświeżoną lub nawet gruntownie ulepszoną wersję swojego oprogramowania. Jeżeli podobała się Wam wizualizacja Windowsa 11, to koniecznie musicie zobaczyć nowy koncept Windowsa 20.Windows 20 to autorska wizualizacja stworzona przez internautę o pseudonimie Avdan, która jest kolejnym jego dziełem, związanym z oprogramowaniem Microsoftu. Wcześniej zdolny twórca prezentował chociażby to, jak mógłby wyglądać Windows XP 2019 Edition . Tym razem w centrum zainteresowania znalazł się nowy OS Microsoftu, usprawniony o niemal wszystkie funkcje, o które zabiegają fani.