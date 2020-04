Popularna aplikacja z Windowsa trafiła do Microsoft Store - dlaczego?

Znowu.





Program Notatnik w systemie Windows 10. | Źródło: Instalki.pl

"Notatnik jest szybkim i prostym edytorem tekstu w systemie Windows od ponad 30 lat, a teraz jest dostępny w sklepie Microsoft Store! Błyskawicznie przeglądaj, edytuj i wyszukuj dokumenty tekstowe i pliki kodu źródłowego"

Notatnik można pobrać także z Microsoft Store. Będzie częściej aktualizowany. | Źródło: Instalki.pl

W grudniu zeszłego roku firma Microsoft usunęła program Notatnik (Notepad) z Microsoft Store . Jesteście zdziwieni, że aplikacja od zarania dziejów instalowana domyślnie na kolejnych Windowsach była umieszczona w sklepie? Gigant z Redmond miał ku temu bardzo dobry powód. Na tyle dobry, aby Notatnik w Microsoft Store znowu się pojawił.Notepad w Microsoft Store pojawił się na powrót dwa dni temu i wygląda na to, że tym razem zostanie tam na stałe. O ile w zeszłym roku producent oprogramowania zdecydował się je wycofać, by - tu cytat - ulepszyć je, tym razem produkt wydaje się być gotowy do powszechnej adaptacji. Zapytacie zapewne po co pobierać program Notatnik ze sklepu z aplikacjami, skoro jest już w systemie? Odpowiedź jest trywialna: narzędzie udostępnione w tym miejscu może byćMicrosoft przypomina, że obecnie Notatnik jest programem dostarczanym wraz z systemem Windows 10 i aktualizowanym wyłącznie przy okazji wypuszczania do dystrybucji łatek systemowych. Gigant z Redmond od dłuższego czasu chce swoje aplikacje umieszczać w Microsoft Store po to, aby umożliwić wydawanie do nich poprawek tak często, jak uznają to za stosowne programiści. Wbrew pozorom programy takie jak Notatnik mogą otrzymywać sporo usprawnień jakościowych, których nie widać na pierwszy rzut oka., zachwala rozwiązanie Microsoft w opisie programu.Notatnik z Microsoft Store wymagado działania. Wydaje się, że wkrótce producent usunie obecną wersję programu z Windowsa i nakłaniał będzie do pobierania go ze swojego sklepu z plikami.Zamiast zastanawiać się nad Notatnikiem z Microsoft Storez naszej bazy plików. Jest równie lekki, a pod każdym względem lepszy od Notatnika. Ba, spodoba się na pewno programistom, za sprawą opcji kolorowania składni i domyślnego numerowania wierszy. Przyznam się Wam, że to moje domyślne narzędzie pracy, w którym tworzę treści, by później dopiero przeklejać je do znacznie bardziej "ociężałego" Worda.