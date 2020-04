Microsoft udostępnił program do zmiany tapet w Windowsie 10. Potrzebowaliśmy go

Przyda się.





"Bing Wallpaper to kolekcja pięknych zdjęć z całego świata, które są prezentowane na stronie głównej wyszukiwarki Bing. Nie tylko zobaczysz nowy obraz na pulpicie każdego dnia, ale możesz także przeglądać kolejne zdjęcia i dowiedzieć się skąd pochodzą"

Ikona Bing Wallpaper w zasobniku systemowym i menu z opcjami. | Źródło: Instalki.pl

Automatyczna zmiana tapet w Windowsie 10 to funkcja dostępna z poziomu menu Personalizacji, aktywowanego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybraniu odpowiedniej opcji. Trudno jednak powiedzieć, by spełniała ona wymagania użytkowników pragnących skorzystać z czegoś więcej, niż tylko stosunkowo powtarzalnego pokazu slajdów. Z tego właśnie powodu Microsoft udostępnił narzędzie o nazwie Bing Wallpaper, które trafiło już do naszej bazy z plikami.program Bing Wallpaper umożliwia ustawienie jednego z obrazów dnia prezentowanych w wyszukiwarce Bing. Przepiękne tła wykorzystywane w tym miejscu znaleźć można również w ramach Windows Spotlight, czyli funkcji systemu Windows 10 odpowiedzialnej za serwowanie grafik na ekranie logowania / blokady OSu., wyjaśnia Microsoft.Po zainstalowaniu Bing Wallpaper na dysku komputera, w zasobniku systemowym pojawi się nowa ikona. Kliknięcie na nią prawym przyciskiem myszy pozwoli nie tylko wyświetlić dane dotyczące bieżącej tapety, ale także łatwo zmienić tło pulpitu na jeden z wielu doskonałej jakości obrazów.Program Bing Wallpaper pobierzecie za pośrednictwem bazy plików serwisu Instalki.pl. Wystarczy kliknąć w poniższy link. Uwaga: aplikacja do poprawnego działania wymaga systemu Windows 8 lub Windows 10.Na etapie instalacji apki klikajcie ostrożnie, bowiem instalator zapyta Was, czy chcecie ustawić Bing jako domyślną stronę startową oraz wyszukiwarkę - wcale nie musicie wyrażać na to zgody.