Facebook uruchomił dedykowaną gamingową aplikację

Cyfrowe rozrywki zyskały na popularności w czasie pandemii. Wyjątkiem nie są gry wideo, na które czas ma teraz znacznie więcej użytkowników. Facebook postanowił wykorzystać ten fakt i uruchomił właśnie dedykowaną gamingową aplikację.Zapewne większość użytkowników Facebooka kojarzy sekcję Gaming na portalu. W ostatnich miesiącach społecznościowy gigant dynamicznie ją rozwijał, co poskutkowało wzrostem oglądalności osób streamujących za pośrednictwem platformy. Pewien czas temu zapowiedziano również, że w czerwcu bieżącego roku wydana zostanie oddzielna aplikacja dla społeczności graczy i osób transmitujących rozgrywki.Okazuje się, że można już ją pobierać – na razie dostępna jest jednak wyłącznie w Sklepie Play. Można ją pobrać z tego miejsca . Niedługo jednak ma pojawić się w App Store. Co ona oferuje?W głównej mierze to, co dotychczasowa sekcja Gaming.. Taki krok ma pomóc także streamerom – oddzielna aplikacja ma pomóc im w wybiciu się i zachęceniu do zaprzestania korzystania z usług konkurencji.Dlatego też Facebook Gaming to aplikacja umożliwiająca transmisje z gier, komentowanie ich, zabawę w wewnętrzne produkcje Facebooka oraz rozmawianie ze znajomymi, którzy też tę aplikację posiadają. Wszystko to okraszone przejrzystym interfejsem. Tyle.Próba przebicia się Facebooka na rynek streamingowy to jednak nie tylko stworzenie specjalnej usługi. Społecznościowy gigant dodał także przycisk „Go Live" umożliwiający rozpoczęcie transmisji na żywo za pomocą jedynie kilku kliknięć. Dodatkowo nieustannie rozwijany jest program partnerski „Level Up" pozwalający streamerom na zarabianie podczas nagrywania.Trudno powiedzieć. Te platformy są na rynku już naprawdę długo, a Facebook ze streamingiem dopiero zaczyna. Zobaczymy.