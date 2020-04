Lubiana funkcja powróci do Androida z nową aktualizacją

Przyda się każdemu.





Android 11 przywróci funkcję nagrywania rozmów telefonicznych! Deweloperzy z NLL Apps, twórcy popularnej aplikacji ACRPhone Dialer donoszą, że nowy build systemu Android 11 w wersji Developer Preview został przetestowany pod kątem możliwości rejestrowania połączeń i czynność ta jest jak najbardziej wykonalna. Nagrywanie rozmów działa zarówno przy wykorzystaniu zestawów Bluetooth, słuchawek przewodowych z mikrofonem oraz w wypadku stosowania technologii Wi-Fi Calling.ma być możliwe przy założeniu, że użytkownik smartfonu korzystał będzie z domyślnej opcji dialera (aplikacji do wybierania numerów telefonów) lub innego dialera obsługującego tę funkcję. Działały na pewno nie będą aplikacje stworzone wyłącznie po to, aby rejestrować połączenia. Przedstawiciele firmy NLL Apps zapowiedzieli już, że pracują nad ulepszeniem swojego dialera ACRPhone Dialer, który będzie dostępny także na Androidzie 11. Aplikacja o nazwiena nowej wersji OSu nie będzie działać.Niektóre funkcje obecne w Androidzie w wersji Developer Preview nie trafiają do ostatecznej, stabilnej wersji systemu, jednakże deweloperzy z NLL Apps wydają się w pełni przekonani o tym, że ta opcja nie zostanie usunięta w finalnej kompilacji OSu.Wiele osób zdziwi się czytając powyższą informację, gdyż na ich urządzeniach możliwość nagrywania rozmów jest obecna. Dotyczy to zapewne użytkowników wielu modeli smartfonów- zwłaszcza tych starszych. Jest to funkcja znana głównie z chińskich ROMów oraz popularnego oprogramowania Xiaomi.eu bazującego na chińskim MIUI. Nagrywania rozmów nie ma na smartfonach z softem EEA i wybranymi wersjami globalnymi.Nagrywanie rozmów to funkcja niezwykle przydatna przy okazji załatwiania wielu spraw przez telefon. Pozwala łatwo przywołać i odsłuchać kluczowe detale dotyczące rozmowy. Może okazać się także pomocna przy załatwianiu spraw bankowych i urzędowych, gdzie w pewnych sytuacjach warto mieć zarchiwizowany dowód ustaleń telefonicznych.Aplikację ACRPhone Dialer na Androida pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Umożliwi w przyszłości nie tylko nagrywanie rozmów, ale już teraz pomoże ograniczyć połączenia od spamerów i niechcianych numerów.Źródło: NLL Apps