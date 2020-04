Spotify - od teraz słuchanie playlisty będzie dużo przyjemniejsze

Aplikacja z nową, użyteczną funkcją.





Każdy ma inny gust muzyczny. Nawet miłośnicy tych samych gatunków mają inne ulubione utwory. Między innymi dlatego nawet jeśli traficie w takich aplikacjach jak Spotify na playlistę stworzoną przez innego użytkownika, która się Wam naprawdę podoba, z pewnością znajdziecie w niej piosenki, których nie będziecie darzyć miłością i które za każdym razem będziecie pomijać. Na szczęście, Spotify postanowiło stworzyć funkcję, która ten problem rozwiązuje.Od wczorajstopniowo wprowadza do swojej aplikacji przeznaczonej na urządzenia z Androidem i iOS nową aktualizację. Aktualizacja ta zawiera funkcję, która pozwala na ukrywanie dowolnych utworów znajdujących na. Jej przydatność powinna być dość duża, zwłaszcza że, nawet jeśli dodamy je do naszej bilblioteki. Dzięki niej utwór, którego nie chcemy słuchać, podczas każdego odtwarzania playlisty będzie automatycznie pomijany.Aby ukryć na playliście, która nie jest naszego autorstwa, dowolny utwór, wystarczy dotknąć przy tym utworze ekranu po jego prawej stronie, tam gdzie widoczna jest ikona trzech kropek. Następnie, w otworzonym menu należy wybrać opcję Ukryj utwór.Oczywiście, wszystkie ukryte utwory można w Spotify ponownie odkryć. Poza tym, ukrycie piosenki na jednej playliście nie sprawi, że ta zostanie ukryta na innej.Implementacja nowej funkcji w Spotify powinna nieść za sobą dodatkową zaletę. Jako że ta umożliwia pomijanie utworów, których nie lubimy, dzięki niej algorytmy aplikacji powinny zacząć lepiej rozumieć nasz gust muzyczny. To z kolei przełoży się na zawartość tworzonych przez nie specjalnych playlist, takich jak Odkryj w tym tygodniu.Co ważne, nowa funkcja jest dostępna tylko dla tych użytkowników Spotify, którzy. Jeśli nim dysponujecie, a mimo to jeszcze jej nie widzicie, nie obawiajcie się. Jak wspomnieliśmy,, a więc w końcu się jej doczekacie.Nie wiadomo, kiedy podobna funkcja zadebiutuje w Spotify na desktopach. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce.Pamiętajcie, że aplikację Spotify możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z aplikacjami.Źródło: The Verge