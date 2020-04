Google Meet to alternatywa dla Zoom. Właśnie ją zaktualizowano

Narzędzie lepsze od Zoom?





Google Meet w wersji desktopowej. | Źródło: Instalki.pl

"Hangouts brakuje odpowiednich narzędzi ochrony bezpieczeństwa i kontroli prowadzonych rozmów, które są dostępne w Meet".

Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy jeden z prawdziwych powodów decyzji Google o zakazaniu pracownikom tej firmy korzystania z aplikacji Zoom . Gigant z Mountain View w ekspresowym tempie aktualizuje swoje niezbyt dynamicznie rozwijane wcześniej komunikatory, by sprostać popytowi na aplikacje tego typu, wynikającemu z gwałtownego wzrostu liczby osób pracujących i uczących się zdalnie. Istotnych poprawek doczekało się narzędzie Google Meet, znane wcześniej pod nazwą Hangouts Meet, które ma rywalizować z popularnym Zoomem.Google udostępniło zaktualizowaną wersję narzędzia Meet , które otrzymało interfejs towarzyszący wideorozmową niemal identyczny do tego, jaki widnieje na Zoomie . Nowy layout pozwala wyświetlić do. To nie jedyna nowość.Wiceprezes Google, Javier Soltero, w swojej rozmowie z Reutersem zachwalał także. Użytkownicy kont biznesowych oraz przeznaczonych dla szkół i uczelni mają zyskać na możliwości odbierania rozmów na Meet z poziomu skrzynki pocztowej.Wśród nich warto wymienić poprawę jakości wideo w kiepskim oświetleniu, a także lepsze usuwanie hałasu tła, takiego jak na przykład praca klawiatury mechanicznej.Wiceprezes Google nie podał konkretnych liczb w odniesieniu do pytania o przyrost nowych użytkowników, ale powiedział, że z dnia na dzień obserwowany był szczytowy wzrost prowadzonych rozmów nawet. Google podawało w zeszłym tygodniu, że Meet ma już ponad 100 milionów użytkowników z samego tylko sektora edukacji, z ponad 150 krajów na świecie.Nie ulega wątpliwości, że internetowy gigant chce poprzez swoje działania zaskarbić sobie zaufanie milionów osób z całego świata, na fali krytyki konkurencyjnych rozwiązań - zwłaszcza krytykowanego za kwestie związane z bezpieczeństwem Zooma. Czas pokaże, czy uda się to zrobić.Przypominam, że Meet to aplikacja dostępna wyłącznie dla uczniów i studentów wybranych szkół i uczelni, a także sektora biznesowego i rządowego. Alternatywą dla wszystkich pozostałych konsumentów jest aplikacja Hangouts. Soltero przyznał w rozmowie z Reutersem, żeAplikację Google Meet na Androida pobrać można bezpośrednio ze sklepu Google Play Źródło: Reuters