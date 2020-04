Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update gotowa. Jak z niej skorzystać i co wprowadza?

Aktualizacja majowa na wyciągnięcie ręki.





Zmiany w Windows 10 May 2020 Update

Jak zainstalować Windows 10 May 2020 Update już teraz?

Kolejna duża aktualizacja systemu Windows 10 jest już dosłownie "tuż za rogiem". Firma Microsoft udostępnia poprawkę Windows 10 May 2020 Update, znaną także jako Windows 10 2004 i Windows 10 20H1, członkom programu Windows Insider z kręgu Release Preview. Oznacza to, żeOsoby czytające regularnie serwis Instalki.pl wiedzą zapewne o wszystkich innowacjach, jakie Microsoft planuje wprowadzić do Windowsa 10 - na czele z, czy też przebudowanym systemem aplikacji domyślnych . Niestety, nie wszystkie innowacje te pojawią się w aktualizacji Windows 10 2004, która wzorem poprawki z listopada ubiegłego roku będzie stosunkowo niewielka.spodziewać się można głównie zmian jakościowych. Wyszukiwanie Windows Search będzie w końcu zużywało mniejsze ilości zasobów - tak w przypadku procesora, jak i dysku twardego. Nowe algorytmy postanowią dopasować działanie funkcji do obciążenia PCta innymi zadaniami. Tutaj podawaliśmy więcej informacji na ten temat.Novum będą także szybkie wyszukania związane z pogodą, newsami, ciekawostkami historycznymi oraz repertuarem pobliskich kin. Wszystkie odniesienia znaleźć można będzie w dolnej części paska wyszukiwania otwieranego po kliknięciu ikony lupy.Ciekawą nowością jest ulepszony design podglądu wyników wyszukiwania pochodzących z Internetu, który wygląda w nowej aktualizacji całkiem nowocześnie.Do Windowsa 10 2004 trafi także pokaźne grono nowych kaomoji, czyli specyficznej wersji emotikonów, które od dłuższego już czasu zyskują na popularności. Super, co? ლ(ლ)Aktualizacja zawiera również, który zawiera wbudowane niestandardowe jądro Linux. Ta integracja systemu Linux w Windowsie 10 znacznie poprawić ma wydajność podsystemu Microsoft Linux w Windowsie. Microsoft obiecuje również aktualizować to jądro za pomocą Windows Update - będzie to oprogramowanie typu open source, aby programiści mogli tworzyć własne jądra WSL i wnosić różne zmiany.Aha, Cortanę można będzie od teraz odpiąć od paska zadań Windowsa 10 - pytanie kto z Was kiedykolwiek korzystał z tego asystenta na swoim komputerze?Wszystkie zmiany w Windows 20H1 Microsoft wymienia w swojej dokumentacji Jeśli chcecie skorzystać przedpremierowo z majowej aktualizacji Windowsa 10, udajcie się do Ustawień systemowych, do sekcji "Aktualizacja i Zabezpieczenia". Następnie kliknijcie na zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows". Wszystkiego o programie Windows Insider dowiecie się z tego artykułu . Aktualizacja powinna być dostępna powszechnie już w maju.