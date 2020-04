Google pomoże Ci zapamiętać słowo kluczowe, dzięki któremu znalazłeś daną stronę

Przydatne usprawnienie.





Harmonogram aktualizacji przeglądarki Google Chrome uległ zmianie, przez co część funkcji dotrze do użytkowników z opóźnieniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na brak przecieków oraz wszelkiej maści doniesień. Wręcz przeciwnie! Jak się okazuje, mobilna odsłona usługi wzbogaci się o dosyć interesujące usprawnienie.Pewien czas temu sekcja kart zmieniła swój wygląd. Teraz otwarte strony prezentowane są w formie schludnej siatki.Sposób działania tej „drobnostki” możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.Jeśli więc wpisaliście w Google hasło „Android” i nagle wypadło Wam to z głowy, to nie musicie już cofać się do wyszukiwarki.Usprawnienie może przydać się także w wielu innych sytuacjach.W celu jej aktywowania należy przejść do chrome: // flags i wyszukać „Tab Grid Layout”. Po ponownym uruchomieniu aplikacji, pigułka z hasłem powinna zacząć się pojawiać na podglądzie kart. Nie wiadomo, kiedy Google zdecyduje się na publiczne wdrożenie funkcjonalności.Źródło: Android Police