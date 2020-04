Facebook Messenger kolejną aplikacją z chatbotem WHO, który odpowiada na pytania o koronawirusie

Warto z nim porozmawiać.





Pandemia koronawirusa to obecnie niewątpliwie temat numer w Internecie. Natłok informacji na jego temat jest naprawdę ogromny. Czasem trudno stwierdzić, które z tych informacji które są prawdziwe, a które nie. Na szczęście, przeróżne światowe organizacje starają się walczyć z wszelkiego rodzaju fake newsami związanymi z obecnym kryzysem. Jedną z nich jest WHO.W marcu w aplikacji Whatsapp pojawił się chatbot Światowej Organizacji Zdrowia – chatbot stanowiący źródło rzetelnych informacji o SARS-CoV-2. Teraz ten sam chatbot zadebiutował na Facebooku. Można porozmawiać z nim za pośrednictwem Messengera, zarówno poprzez jego aplikację, jak i w przeglądarce internetowej.Aby skorzystać z chatbota wystarczy przejść na stronę WHO na Facebooku i tam kliknąć w pasek z napisem Wyślij wiadomość, co spowoduje otwarcie okienka konwersacji. Otworzyć je można też za pomocą tego linku . W okienku należy wybrać opcję Rozpocznij – wówczas otrzymamy następującą odpowiedź:Jak widać, póki co, w tym angielski, a wsparcie dla kolejnych ma pojawić się w przyszłości. Aby rozmawiać z chatbotem po angielsku, należy wysłać mu wiadomość o treści 2. Wtedy naszym oczom ukaże się taka oto treść:Z powyższej wiadomości możemy wyczytać, że wystarczy wysłać chatbotowi jedną z cyfr od 1 do 9, aby otrzymać najważniejsze informacje na kilka kwestii związanych z pandemią koronawirusa. Dzięki chatbotowi dowiecie się na przykład, ile osób na świecie zachorowało na COVID-19 i z powodu tej choroby zmarło, jak chronić się przed zarażeniem, jakie są najpopularniejsze mity na temat koronawirusa, i nie tylko.Oczywiście,, tak jak to było w przypadku jego whatsappowej wersji. Zatem, zdecydowanie warto z niego korzystać. W końcu, chyba trudno o lepsze źródło informacji na temat trwającej pandemii.Pamiętajcie, że aplikację Facebook Messenger możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Facebook