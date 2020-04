Microsoft Edge 81 debiutuje z nową, znakomitą funkcją

Powodów do pobrania programu jest więcej.





Firma Microsoft udostępniła właśnie najnowszą wersję swojej przeglądarki internetowej. Microsoft Edge 81 z silnikiem Chromium to kolejne wydanie przynoszące całą garść praktycznych nowości. Patrząc na tempo wprowadzanych do programu innowacji oraz ich realną użyteczność trudno jest dziwić się, że program rozwijany przez firmę z Redmond wyprzedził swoją popularnością Firefoxa . Edge stał się rozwiązaniem, z którego chce się korzystać! Jakie nowinki znajdziemy w Edge'u 81?Jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji są Kolekcje, które można otworzyć, klikając na ikonę umieszczoną na prawo od paska adresu. W tym miejscu zapisywać możecie fragmenty tekstu, całe strony internetowe lub zdjęcia, które przypadną Wam do gustu. Całą zawartość segregować można w grupach, edytować i szybko uzyskiwać od nich dostęp. Zapisane treści można z tego co widzę wysyłać na razie do Worda i Excela. Pasek z kolekcjami otwiera się po prawej stronie okna przeglądarki, w pionie. Choćby ze względu na ten "feature" moim zdaniem warto wypróbować nowego Edge'a.Od teraz karty w oknie przeglądarki wyświetlać można nie tylko w górnej części interfejsu przeglądarki, ale także na lewym pasku interfejsu, wyświetlanym w postaci listy. To naprawdę ciekawa rzecz dla internautów, którzy otwierają kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kart na raz.Smart Copy to novum umożliwiające łatwe kopiowanie zawartości stron internetowych i przenoszenie ich do dokumentów. Warto zauważyć, że ten ulepszony tryb kopiowania przenosi nie tylko tekst, ale także grafiki, przy jednoczesnym zachowaniu (w miarę dokładnym) formatowania.Od jakiegoś czasu Chrome ostrzega o wycieku Waszych danych, gdy tylko wykryje, iż e-mail i hasło, które wykorzystaliście do logowania zostały udostępnione gdzieś w sieci. Od teraz podobne ostrzeżenia przekazywała będzie przeglądarka Edge. W ustawieniach przeglądarki znajdziecie pełną listę przejętych haseł, z przekierowaniami do serwisów, w których wciąż z nich korzystacie.Pobierzcie Microsoft Edge 81 i przekonajcie się na własnej skórze jak wielki postęp dokonał się w tej przeglądarce internetowej na przestrzeni ostatnich miesięcy. Gwarantuję Wam, że zmieniła się ona nie do poznania - na lepsze.