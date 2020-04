IGTV z ogromną aktualizacją. Instagram nadal wierzy w aplikację?

Zachęta dla twórców.





Źródło: The Verge

Jeśli jesteście aktywnymi użytkownikami Instagrama, to zapewne kojarzycie sekcję IGTV. Umożliwia ona twórcom publikację dłuższych i nieco bardziej złożonych materiałów wideo. Część użytkowników może nie wiedzieć jednak, żeNie tak dawno deweloperzy zdecydowali się z Instagrama usunąć przycisk przekierowujący do zakładki z materiałami na IGTV . Sądziłem wtedy, że osoby odpowiedzialne za platformę rozpoczynają powoli proces usuwania tejże funkcjonalności. Nic bardziej mylnego! Dedykowana aplikacja została właśnie gruntownie przebudowana tak, by zachęcić do siebie szersze grono twórców, jak i odbiorców., gdzie znaleźć można wszystkie opublikowane (oraz te najpopularniejsze) filmy. Przebudowana została także strona główna – obecne są tam teraz profile najaktywniejszych twórców oraz tych przez nas obserwowanych.Zmiany dotknęły także sekcji IGTV na samym Instagramie. Od teraz dłuższe. Ten krok ma pomóc w spopularyzowaniu niezbyt pasującej do platformy formy filmów.Społecznościowy gigant widzi najwyraźniej spory potencjał w dłuższych produkcjach. Użytkownicy nie darzyli ich do tej pory sympatią oraz zainteresowaniem, ale być może się to w najbliższym czasie zmieni? Wątpię.