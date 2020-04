Microsoft zapowiada koniec wsparcia Edge Chromium dla Windows 7

Kolejna zachęta do przesiadki na Windows 10.





W styczniu tego roku na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows 10 w końcu zadebiutowała nowa wersja przeglądarki Edge Microsoftu – Edge Chromium, oparta na tym samym silniku co Google Chrome. Wkrótce potem udostępniono ją też na sprzęcie z Windows 7, Windows 8.1, jak również macOS. Jednak jako że w tym samym miesiącu Windows 7 utracił wsparcie Microsoftu, wiele osób zadawało sobie pytanie, jak długo sam Edge Chromium będzie cieszył się na tym systemie wsparciem. Teraz znamy na to pytanie odpowiedź.Kilka dni temu Microsoft zaktualizował listę systemów operacyjnych, na których Microsoft Edge bazujący na silniku Chromium jest wspierany. Lista ta została wzbogacona o notatkę, w której pojawiła się data ostatecznego zakończenia wsparcia dla przeglądarki na Windows 7. Jaka to data?Dzień, w którym Edge Chromium nato. Jak zatem widać, użytkownicy leciwego systemu operacyjnego mają jeszcze dużo czasu na to, aby w końcu przesiąść się na Windows 10 lub sięgnąć po inną przeglądarkę.Rzecz jasna, niektórzy wciąż darzą system Windows 7 niemałym sentymentem i nie potrafią pożegnać się z nim na rzecz nowszego oprogramowania. Jednak po nowsze oprogramowanie naprawdę warto sięgnąć. Windows 7 przeznaczony dla użytkowników domowych nie otrzymuje już bowiem potrzebnych aktualizacji związanych z bezpieczeństwem i tak samo w przypadku tego systemu po 15 lipca 2021 roku będzie z Edgem Chromium.Warto dodać, że po 15 lipca 2021 roku użytkownicy Windows 10 utracą w Edge’u Chromium dostęp nie tylko do poprawek bezpieczeństwa, ale również. Ów tryb będzie działał tylko na tych urządzeniach z Windows 7, które korzystają z tak zwanego ESU (ang. Extended Security Updates), czyli programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń. Program ten jest płatny i mogą korzystać z niego jedynie przedsiębiorstwa.Pamiętajcie, że przeglądarkę Microsoft Edge Chromium możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem. Już wkrótce jej stabilna wersja powinna doczekać się aktualizacji o numerze 81. Gdy tylko się to stanie, z pewnością Was o tym poinformujemy.



Źródło: Microsoft