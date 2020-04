Windows 10: nadciąga świetna funkcja dla posiadaczy smartfonów Samsunga

Premiera już lada moment.





Przesyłanie zdjęć lub plików z komputera do telefonu można wykonać na kilka sposobów – w ostatnich latach głównie za sprawą chmury, jednak Microsoft chce usprawnić posiadaczom urządzeń mobilnych opisywany transfer plików. Wszystkie osoby, które posiadają kompatybilne smartfony Samsunga oraz komputery z systemem Windows 10 już niedługo. Jak to wszystko będzie działać?Microsoft do tej pory pozwalał na usprawnienie pracy komputera ze smartfonem z Androidem za pomocą aplikacji „Twój telefon”. Teraz jednak firma robi ukłon w stronę użytkowników urządzeń Samsunga z serii Galaxy. Nowy Windows 10 przeznaczony dla testerów w programie Insider pozwala już nie tylko odbierać połączenia i powiadomienia, ale również przesyłać pliki ze smartfona do komputera i w drugą stronę. Jedyne czego potrzeba, to aplikacja „Twój telefon” oraz „Link to Windows” na smartfonie Samsunga. Następnie należy wybrać odpowiednie pliki, udostępnić i… gotowe., co oznacza, że ciężko będzie przesłać wspomnianą metodą coś więcej niż dokumenty oraz kilka plików multimedialnych – o wygodnej wysyłce pełnometrażowych filmów można zapomnieć. Oprócz ograniczenia pod względem wielkości, przesyłanie plików między Windows 10 a smartfonami Samsunga zostało także. Sam smartfon wraz z komputerem muszą również znajdować się w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi. Nie wszystkie urządzenia Samsunga będą w stanie również połączyć się z oprogramowaniem Microsoftu.Obecnie nie wiadomo, kiedy stabilna wersja Windows 10 doczeka się wspomnianej funkcjonalności. Zakładając jednak, iż trafiła ona już do programu Insider można podejrzewać,Źródło: Engadget