Doczekałem się. Transmisje na żywo na Instagramie wreszcie obejrzę w cywilizowany sposób

Instagram Live to funkcja dostępna z poziomu, która umożliwia strumieniowanie materiałów wideo bezpośrednio do użytkowników, którzy obserwują dany profil. Dzięki temu, twórcy mogą w błyskawiczny sposób angażować swoich widzów w czasie rzeczywistym. Jest to jedna z najpopularniejszych funkcjonalności na Instagramie. Dziwić może zatem, że dotychczas dostępna była wyłącznie z poziomu. W końcu jednak przyszła długo oczekiwana aktualizacja!Największą wadą wersji mobilnej jest mała przejrzystość komentarzy w przypadku strumieniowania materiałów dla większej liczby widzów. Aby mieć dostęp do wszystkich wypowiedzi, należy skorzystać z przezroczystej ikonki, znajdującej się na dole aplikacji, a następnie przesuwać kolejne komentarze do góry. Niestety jest to nie tylko mało poręczne rozwiązanie, lecz również znacząco utrudnia jednoczesne przeglądanie wideo i komentarzy. Instagram posłuchał w końcu użytkowników, umożliwiając przeglądanieZmiany w wersji desktopowej dotyczą przede wszystkim ułożenia, który teraz znajduje się. Dzięki temu udogodnieniu, na większym ekranie komentarze nie przeszkadzają w przeglądaniu treści wideo, przez co w końcu możemy skupić się na treści przesyłanej przez użytkowników.Należy jednak podkreślić, że nowa funkcjonalność została stworzono przede wszystkim z myślą o użytkownikach mobilnych, którzy śledzą transmisje. Aktualnie, więc trudno tutaj mówić o alternatywie dla innych serwisów streamingowych. Niewykluczone jednak, że Instagram wprowadzi również i taką funkcję w niedalekiej przyszłości.Źródło: AndroidPolice