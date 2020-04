Samsung ostatecznie zabija funkcję, w którą nigdy nie wierzyłem

Stało się.





Galaxy A3, A5, A7, A8, A9

Galaxy Note FE

Galaxy Note 2, 3, 4, 5

Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Edge

Galaxy Note Pro 12.2

Galaxy W

Galaxy Tab 4

Galaxy Tab 4 8.0/10.1

Galaxy Tab S8.4 i S10.5

Tak po prostu musiało być. Samsung podjął decyzję o wyłączeniu jednej ze swoich rozwijanych przez lata funkcji, które w obliczu istnienia bardziej uniwersalnych i wszechstronnych propozycji konkurencji nie miała racji bytu. Mowa o asystencie głosowym S Voice, który w stan spoczynku przejdzie w dniu 1 czerwca bieżącego roku.Samsung S Voice to wirtualny "pomagier", który miał za zadanie ułatwiać życie użytkownikom smartfonów tego producenta na długo przed pojawieniem się asystenta Bixby.Z asystentem tym nigdy nie można było prowadzić płynnej rozmowy, w podobny sposób, w jaki można robić to dziś z Asystentem Google lub dysponującym znacznie skromniejszym wachlarzem "trików" Bixbym. S Voice pełnił raczej rolę sługi, który reagował na polecenia pokroju "otwórz aplikację X", "zadzwoń do Y" lub "przypomnij mi o Z" - niewiele ponadto. Wraz z premierą Samsunga Galaxy S8 rozwiązanie straciło na znaczeniu., jednakże ten został przypieczętowany dopiero teraz. Począwszy od 1 czerwca tego roku asystent S Voice pozostanie głuchy na wszelkie składane mu zapytania i zwracał będzie tekstowy komunikat "I’m unable to process your request. Try again later" (ang. nie mogę spełnić twojego żądania, spróbuj ponownie później).S Voice od był skazany na porażkę. Korzystający z Androida woleli Asystenta Google, który od zawsze cechował się dużo większą funkcjonalnością. Ba, dla S Voice ogromnym ciosem była polityka firmy Samsung, który udostępniał swojego asystenta w kilku tylko językach. Polacy nigdy nie doprosili się S Voice w języku polskim.Osoby korzystające z nowszych smartfonów Samsunga nie zauważą absencji leciwego już S Voice, bowiem ten obecny jest wyłącznie na starszych urządzeniach południowokoreańskiej marki. Wśród wciąż obsługujących go sprzętów są smartfony i tablety:



Nie wydaje mi się, aby którykolwiek z posiadaczy powyższych urządzeń zapłakał nad losem S Voice, bowiem prawdopodobnie w ogóle z niego nie korzystał. Minie kilka lat, a o rozwiązaniu Samsunga nikt nie będzie pamiętał, zobaczycie.



