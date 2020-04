iOS 14 pozwoli wypróbować aplikacje bez ich instalowania

Kolejna z nowości w iOS 14.





Koncepcyjna grafika prezentująca iOS 14. | Źródło: the Hacker 34

Na niezwykle ciekawą nowość w kodzie wczesnej wersji iOS 14 natknęli się deweloperzy mający do niego dostęp. Apple chce pozwolić użytkownikom smartfonów na wypróbowanie możliwości aplikacji dostępnych w App Store bez ich instalowania! Wystarczyło będzie zeskanować kod QR, by stała się "magia".Obecnie zeskanowanie kodu QR z aplikacji, której nie zainstalowaliście na Waszym smartfonie lub iPadzie, spowoduje otwarcie zawartego w kodzie linku w przeglądarce internetowej Safari. Linki takie otwierane są zwyczajowo w obrębie danego programu, o ile ten jest oczywiście zainstalowany w systemie. W iOS 14 Apple chce zmienić nieco działanie tego rozwiązania, wprowadzając funkcję, która w kodzie nowej wersji systemu widnieje jako, czyli luźno tłumacząc: "Wycinki".Dziennikarze serwisu 9to5Mac przyjrzeli się bliżej nowemu API i poinformowali, że daje ono deweloperom możliwość kierowania doz ich aplikacji nawet wtedy, gdy aplikacje te nie są zainstalowane. Clips API związane jest w dalszym ciągu bezpośrednio z czytnikiem kodów QR, który po przeskanowaniu specjalnego kodu ma nie kierować do przeglądarki, a do specjalnie otwartego, "pływającego" okienka.Użytkownik pragnący wypróbować aplikację będzie mógł skorzystać z zalinkowanego jej fragmentu, przy wykorzystaniu natywnego interfejsu. To deweloperzy zdecydują, która część ich aplikacji zostanie pobrana w formie paczki OTA i wyświetlona w oknie. Według przytoczonych przez serwis źródłowy informacji, w kodzie znajdują się odniesienia do apek YouTube, Sony, OpenTable, Yelp i DoorDash, które będą prezentowane zapewne jako przykłady na pokazach z WWDC.Podobna funkcja o nazwiedziała już od jakiegoś czasu na Androidzie, gdzie wycinki innych aplikacji prezentowane są czasem w wynikach wyszukiwania lub podawanych przez Asystenta Google. Tutaj jednak działanie nie niczego wspólnego z kodami QR.Źródło: 9to5Mac