Nowy Firefox ma problem z filmami na YouTube - oto jak rozwiązać problem

Łatwo i skutecznie.





"Pojawia się problem polegający na tym, że dolna połowa filmów przeglądanych na YouTube wyświetla się w postaci białego ekranu. Da się to naprawić poprzez... przenoszenie kursora myszy na część ekranu z filmem i poza nią"

Jak naprawić wyświetlanie filmów z YouTube na Firefoxie?

Przeglądarka internetowa Firefox 75 została udostępniona kilka dni temu i poza mnóstwem usprawnień wprowadziła także domyślnie włączoną telemetrię, którą można łatwo dezaktywować . Pech chce, że jedna z bardziej pożytecznych spośrod wprowadzonych niedawno innowacji, w postaci systemu anty-fingerprintowego, powoduje czasem problemy z korzystaniem z serwisu YouTube. Na szczęście da się je zwalczyć.Użytkownicy Firefoxa nauskarżają się w jednym z wątków na Reddicie. Okazuje się, iż system zabezpieczający internautów przed pozostawianiem śladów swojej aktywności na poszczególnych witrynach w sieci "nie lubi się" z popularnym serwisem Google. Problem objawia się niepoprawnym wyświetlaniem jego zawartości., pisze autor tematu, dodając, że korzysta z Firefoxa 75 i Windowsa 10. Jak sami widzicie ten sposób na chwilowo pozbycie się buga nie jest zbyt użyteczny.



Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest przejście do ustawień i wyłączeniu flagi odpowiedzialnej za ochronę przeciwko fingerprintingowi. Zrobić to można poprzez wpisanie frazy about:config w pasku adresu przeglądarki, a następnie kliknięciu na "wyświetl wszystko". W tym miejscu należy znaleźć i zmienić wartość privacy.resistFingerprinting na false. Oczywiście wiąże się to z wyłączeniem zabezpieczenia.







Alternatywnie, osoby korzystające z ad blokerów mogą dodać do blokowanych elementów element o nazwie www.youtube.com##.ytp-gradient-bottom.



Jeśli "u Was działa", to pozostaje Wam się radować z tej sytuacji. Niektórzy użytkownicy nowej wersji przeglądarki internetowej Firefox nie mają tyle szczęścia. Mozilla nie potwierdziła jeszcze oficjalnie istnienia buga, podobnie z resztą jak Google.



Przeglądarkę Firefox 75 pobierzecie bezpośrednio z naszej bazy aplikacji, w wersjach na wszystkie popularne systemy operacyjne.







Źródło: Reddit