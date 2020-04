Microsoft Word w końcu podkreśli powszechny błąd. Popełniałeś go?

Koniec pewnej ery.





The one-spacers have won. Microsoft Word now showing 2 spaces after a period as an error. — Alan Chen (@profalankchen) April 10, 2020

Istnieją błędy, które Polacy popełniają bardzo często zarówno w Internecie, jak i podczas tworzenia różnego rodzaju pism. Słowo "w ogóle" pisane łącznie, "na pewno" pisane łącznie, czy też wyraz "skąd" zapisywany jako "z kąd" (lub, o zgrozo, "s kont") widuję w zasadzie na co dzień podczas korzystania z sieci. Osobom, które przespały lekcje języka polskiego w szkole z odsieczą przychodzi często autokorekta. Ta w programie Microsoft Word nareszcie zacznie poprawiać praktykę uznawaną niemal powszechnie jako błąd, występujący nierzadko zwłaszcza w dokumentach kreowanych przez osoby starsze oraz zamieszkujące kraje anglosaskie. O jakim błędzie mowa?Microsoft Word od teraz poprawiał będzie domyślnie błąd polegający na wstawieniu. Do tej pory oprogramowanie giganta z Redmond reagowało jedynie na zbyt duży odstęp pomiędzy wyrazami lub umieszczony po przecinku, zupełnie ignorując zbytecznie dużą lukę, wpisywaną po znaku interpunkcyjnym kończącym zdania lub wstawianym przy niektórych skrótach.następującej po kropkach należało wcześniej aktywować ręcznie".

Zmiana reguły wprowadzana jest do pakietu Office "falami", więc niektórzy z Was będą musieli poczekać na odpowiednią aktualizację.



Podwójna spacja po kropce kończącej zdanie wiąże się z anglosaską zasadą stanowiącą, iż odstęp po kropce kończącej zdanie powinien być większy, niż odstęp tworzony pomiędzy słowami. Co ciekawe, zasada ta dość często stosowana była jeszcze do niedawna w Stanach Zjednoczonych, gdzie na uniwersytetach jedną spację uznawano to za błąd, zgodnie z zasadami opisanymi w choćby The Bedford Handbook, czyli książce o dobrych praktykach pisarskich.







Wiele osób uznaje zasadę za relikt przeszłości pozostały po maszynach do pisania. Ciekaw jestem, czy Wy też stosowaliście dwie spacje po zakończeniu zdania?



Źródło: inf. własna, Twitter