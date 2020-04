Google i Apple razem przeciwko COVID-19 - będą... śledzić ludzi

Zaskakująca współpraca.





Google i Apple razem przeciwko koronawirusowi

Na całym świecie rządy państw oraz organy odpowiedzialne za sprawowanie pieczy nad zdrowiem ludzi intensyfikują swoje wysiłki, aby znaleźć skuteczne rozwiązanie na zahamowanie i stłamszenie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Polscy naukowcy opracowali już swoje własne testy na COVID-19 , a rząd naszego kraju udostępnił oficjalną, obowiązkową aplikację " Kwarantanna domowa " (i zapowiedział pracę nad kolejną, ProteGO ). Współpracę i pomoc na szczeblu międzynarowodym ogłosiły właśnie firmy Google i Apple.Firmy z Mountain View i Cupertino zapowiedziały, iżwe wszystkich urządzeniach z systemami Android i iOS, aby ułatwić rządom krajów kontrolę i ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Jednocześnie zapewniają o zagwarantowaniu prywatności użytkowników i bezpieczeństwa swojego rozwiązania.COVID-19 można się zarazić drogą kropelkową, przebywając w pobliżu osób będących już nosicielami choroby, którzy często przechodzą ją bezobjawowo. Rozwiązanie proponowane przez Apple i Google miałoby działać w zbliżony sposób do tego, w jaki działać ma polska aplikacja ProteGO. Poszczególne urządzenia będą łączyć się ze sobą i rejestrować w ten sposób to, którzy obywatele przebywali w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Gdy dana osoba zostanie wykryta jako zarażona, rządy i organy zdrowia będą wiedziały, kogo potencjalnie mogła zarazić.Apple i Google wprowadzą swoje rozwiązanie dwuetapowo., które umożliwi komunikowanie się urządzeń z systemami Android i iOS za pośrednictwem aplikacji tworzonych na zlecenie poszczególnych państw. Te aplikacje - pokroju ProteGO - udostępniane będą następnie dzięki App Store i sklepowi Google Play.Drugi etap współpracy zakłada stworzenie szerszej platformy śledzenia kontaktów, opartej na technologii Bluetooth za sprawą wbudowania tej funkcji w swoje systemy. Będzie to o wiele bardziej niezawodne rozwiązanie, niż to udostępniane w formie API. Dzięki niemu nadzorowanych będzie znacznie więcej osób, o ile same wyrażą na to zgodę.Google i Apple- ta ma być wymagana do tego, by aktywności danego użytkownika były monitorowane. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby system miałby być w pełni skuteczny, skoro wielu osobom będzie na pewno nie w smak taki sposób nadzorowania ich życia. Czy bowiem chcielibyście, aby ktokolwiek monitorował to z kim i gdzie spędzacie swój wolny czas? Ach, no tak... Przecież takie coś już ma miejsce, bo większość z Was korzysta z usług Google i Facebooka.Źródło: Apple