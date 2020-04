Dolby On - smartfon zamiast profesjonalnego mikrofonu? (recenzja)

Aplikacja do nagrywania dźwięku





Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

Jakość nagrywanego za pomocą smartfona dźwięku nie powala na kolana. Przekonał się o tym niemal każdy, kto próbował zarejestrować wykład na uczelni, sfilmować występ muzyczny na żywo, czy przygotować nieco ambitniejszy film na kanał w serwisie YouTube.Co możemy zrobić, jeśli nie chcemy korzystać z zewnętrznego mikrofonu lub nie mamy czasu na żmudną obróbkę w edytorze audio? Producent znany z technologii dźwięku przestrzennego twierdzi, że wystarczy zainstalować na smartfonie odpowiednią aplikację.Dolby On, bo o niej mowa, to aplikacja do nagrywania dźwięku wyposażona w szereg automatycznych efektów i funkcji korygujących. Mają one zapewnić nagrania pozbawione szumów, z wyraźnym i pełnym dźwiękiem.Narzędzie pozwala na nagrywanie zarówno samego dźwięku, jak i filmów. Efekty działania technologii opracowanych przez Dolby robią wrażenie. Nagrania rzeczywiście są wyraźniejsze, odszumione i sprawiają wrażenie pełniejszych. Obsługa jest przy tym banalnie prosta. Możemy zdać się w pełni na automatyczne poprawki lub dostosować intensywność efektów do własnych potrzeb. Gotowe projekty możemy zapisać na urządzeniu lub od razu podzielić się nimi np. w mediach społecznościowych. Aplikacja jest jeszcze w fazie rozwoju i dostępna jest całkowicie za darmo (bez reklam).Dolby On to bardzo ciekawy projekt. Pozwala znacząco poprawić jakość nagrywanego za pomocą smartfona dźwięku. Oczywiście w bardziej profesjonalnych zastosowaniach może nie wystarczyć, ale bardziej ambitni twórcy i tak chętnie korzystają z dodatkowego sprzętu i samodzielnie montują materiały.