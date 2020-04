Domyślnie aktywna telemetria w Firefox 75 i jak ją wyłączyć

To niezwykle proste.





Jak wyłączyć telemetrię w przeglądarce Firefox 75?

"Nie wiemy niczego o twoich konkretnych interakcjach z Firefoxem. Po prostu wiemy, ile kart otworzył użytkownik i jak długo były otwarte"

Firefox 75 został już wydany i możecie go pobrać za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. O związanych z nim usprawnieniach już pisałem , ale nie wspomniałem przy tym o pewnym novum, które może być nie w smak użytkownikom wyczulonym na punkcie swojej prywatności. Jest nim, którą firma Mozilla wprowadziła do najnowszej wersji swojej przeglądarki internetowej. Jak ją ujarzmić?Mozilla stara się być fair wobec użytkowników swoich rozwiązań i wcale nie ma zamiaru ukrywać przed nimi ustawień telemetrii. Co więcej,. Niestety, funkcje telemetryczne są domyślnie włączone, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby szybko je dezaktywować.Uruchomcie przeglądarkę Firefox, a następnie udajcie się do Menu (trzy poziome kreski umieszczone nad sobą). Z listy wybierzcie Opcje, a następnie przejdźcie do sekcji Prywatność i bezpieczeństwo. W tym miejscu poszukajcie działu "Dane zbierane przez program Firefox". To właśnie tutaj podejmiecie decyzję o tym, które dane przekazać w ręce Mozilli.Warto zwrócić uwagę na to, że, a tylko te, które mogą polepszyć działanie narzędzia w przyszłości., zapewnia Mozilla.To nie wszystko. Użytkownik Firefoxa ma możliwość łatwej weryfikacji tego, jakie informacje zebrała o nim na przestrzeni czasu firma Mozilla. W pasku przeglądarki wystarczy wpisaćNależy wiedzieć, że Mozilla przechowuje zebrane dane przez 13 miesięcy. Informacje o adresach IP Waszych urządzeń firma automatycznie kasuje po 30 dniach. Jeśli zrezygnujecie z telemetrii w programie Firefox, to Mozilla w ciągu 30 dni usunie wszelkie zgromadzone informacje.