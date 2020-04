Facebook wprowadza funkcję, dzięki której spędzisz przy nim mniej czasu

Sprawdź, czy już możesz z niej korzystać.





Uzależnienie od smartfona to nie lada problem, z którym musi zmagać się mnóstwo ludzi na świecie. Teraz, skoro większość osób zmuszona jest do przesiadywania w domach, walka z tym uzależnieniem jest trudniejsza niż kiedykolwiek. Wygląda na to, że Facebook zdaje sobie z tego sprawę. Firma postanowiła wzbogacić swoją aplikację w nową funkcję, która ułatwi ograniczenie czasu spędzanego w sieci społecznościowej, a co za tym idzie – przy samym telefonie.Wspomniana funkcja to tak zwany(ang. Quiet Mode). Po jej wprowadzeniu użytkownicy będą w stanie ustalić, kiedy wspomniany tryb ma być w niej aktywny, a kiedy nie. Ten nie dość, że będzie wyciszać nadchodzące w aplikacji powiadomienia, to ma zniechęcać użytkowników do korzystania z niej.Jeżeli na smartfonie włączycie Facebooka gdy Tryb Cichy będzie aktywny, ujrzycie powiadomienie pokazujące, że aplikacja wciąż jest wyciszona i że będzie wyciszona, na przykład, jeszcze przez 8 godzin i 30 minut. Oczywiście to powiadomienie będzie można obejść, decydując czy Tryb Cichy ma zostać wyłączony całkowicie czy też tymczasowo, na 15 minut.Wraz z Trybem Cichym w aplikacji Facebooka zadebiutują, które pozwolą Wam na sprawdzenie, jak wiele czasu w ciągu ostatnich dwóch tygodni w niej spędziliście. Statystyki te pokażą Wam zarówno liczbę godzin poświęconych na korzystanie z Facebooka (z podziałem na dzień i noc), jak i liczbę wizyt w aplikacji., jednakże mogą minąć długie tygodnie, zanim funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Firma spodziewa się, że w przypadku posiadaczy urządzeń z systemem iOS powinno to nastąpić przed 1 maja, a w przypadku posiadaczy urządzeń z Androidem przed 1 czerwca.Możliwości włączenia Trybu Cichego na Facebooku powinniście szukać w swoim smartfonie w ustawieniach aplikacji. Na jej ekranie głównym dotknijcie trzech poziomych pasków zlokalizowanych w prawym górnym rogu wyświetlacza, następnie rozwińcie zakładkę Ustawienia i prywatność i wybierzcie opcję Czas spędzony na Facebooku. Jeżeli funkcja Tryb Cichy nie jest tam widoczna, oznacza to, że jeszcze nie macie do niej dostępu.Pamiętajcie, że aplikację Facebook możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Facebook