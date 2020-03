Google i Apple walczą z zalewem nieoficjalnych aplikacji związanych z koronawirusem

To może być hit.





Spent all day yesterday building a coronavirus app just to get this rejection pic.twitter.com/HSJxp0JERS — Zachary Shakked (@zacharyshakked) March 4, 2020

Przypadki zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) zostały wykryte już w niemalże 100 krajach świata. Globalna sytuacja jest coraz poważniejsza, lecz nawet teraz należy zachować rozsądek i wstrzymać wodze paniki. Przeszkadzają w tym niestety. Z problemem zaczęły walczyć koncerny pokroju Google oraz Apple.Okazuje się bowiem, że zarówno w Sklepie Play, jak i w AppStore,. Aplikacje niepochodzące od WHO lub rządów są od razu usuwane. Wszystko po to, by nie dopuścić do żadnych przypadków pojawienia się fałszywych informacji.Jak jednak zauważa CNBC, niektóre nieoficjalne usługi opierające się na danych podawanych przez WHO nie są usuwane przez Apple. Może być więc tak, że gigant ręcznie sprawdza każdą aplikację pod kątem wiarygodności. W AppStore znajdziemy chociażby Healthlynked, gdzie jesteśmy w stanie na szybko podejrzeć jak zmieniają się liczby zarażonych koronawirusem (SARS-CoV-2).W przypadku Google sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.. Jest to dobra praktyka w momencie, kiedy coraz więcej firm i osób próbuje wykorzystać narastającą panikę wśród społeczeństwa.Nie tak dawno informowaliśmy Was przecież o walce Amazona z falą fałszywych produktów mających leczyć koronawirusa (SARS-CoV-2). Pamiętajcie – nie dajcie się ponieść emocjom. Obserwujcie oficjalne profile rządowe oraz komunikaty WHO - tam na pewno znajdziecie najbardziej wiarygodne informacje. Nie zapominajcie oczywiście o myciu rąk.Źródło: CNBC