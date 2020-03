Praktyczny program z czasów Windowsa 95 zmierza na Windowsa 10

W końcu.





Łatwa zmiana rozmiaru zdjęcia dzięki Image Resizer

"PowerToys istnieją z dwóch powodów. Użytkownicy chcą wycisnąć jak największą produktywność z Windowsa 10 i dostosować system do swojego indywidualnego trybu pracy. Chcemy wdrażać coraz więcej tego rodzaju niewielkich ulepszeń w OSie. Pomyśl o niezliczonych małych narzędziach napisanych przez inżynierów Microsoft, aby zwiększyć produktywność w różnych zastosowaniach"

Interfejs Image Resizera w obecnej postaci | Źródło: Microsoft

"Ekran ustawień to miejsce, w którym użytkownik powinien szybko uzyskać dostęp do poprawiania i dostosowywania swoich aplikacji. Jeśli coś nie jest przejrzyste, traktujemy to jako porażkę"

Czasami zastanawiam się dlaczego w Windowsie 10 brakuje tak wielu praktycznych narzędzi. Microsoft ochoczo instalował w swoich systemach bloatware pokroju Candy Crush Saga, a dziwnym trafem zawsze pomijał aplikacje pomagające w wykonywaniu podstawowych czynności, które każdy użytkownik tego OSu prędzej czy później przecież zainstaluje. Częściową odpowiedzią na te potrzeby jest oczywiście "przybornik" PowerToys, dostępny od jakiegoś czasu dla systemu Windows 10. Na tę chwilę zawiera on wprawdzie tylko trzy praktyczne miniprogramy, ale wkrótce dołączy do nich także czwarty - z mojego punktu widzenia najbardziej użyteczny.Image Resizer, bo tak właśnie nazywa się nowe niewielkie narzędzie, jest nową implementacją apki z pierwowzoru wchodzącego wskład PowerToys z czasów Windowsa 95. Aplikacja ma pozwalać na błyskawiczną zmianę rozmiaru wielu zdjęć na raz na podstawie zdefiniowanych uprzednio parametrów. To doskonała sprawa dla fotografów, ludzi obsługujących profile w mediach społecznościowych, czy też dziennikarzy., czytamy w komunikacie Microsoftu.Z Image Resizera korzystać już mogą deweloperzy przyczyniający się do rozwoju PowerToys, jednakże aplikacja wciąż jest rozwijana. Microsoft wciąż pracuje nad kilkoma usprawnieniami, do których zaliczają się chociażby poprawki w zakresie menu ustawień - wciąż niezbyt przyjaznego użytkownikowi., podaje Microsoft.Przypominam, że niedawno aplikacja PowerToys doczekała się aktualizacji o numerze 0.15.1 . Ta przyniosła blisko 100 różnych poprawek i usprawnień. Obecnie w ramach PowerToys korzystać można z mikronarzędzi Shortcut Guide, FancyZones i PowerRename. Program pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy aplikacji, a wkrótce także z Microsoft Store.