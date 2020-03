Kultowy kurs programowania Harvard CS50 po polsku, za darmo, tutaj!

Naucz się programować.





Harvard CS50 - darmowy kurs programowania online

Harvard CS50 - wykład zerowy



Wykład zerowy dotyczy całej masy ciekawych zagadnień i zawiera wiele interesujących nauk, w tym:

Czym są nauki komputerowe, co jest w nich tak skomplikowane i jak z tym żyć.

System liczb binarnych czy też sposób, w jaki komputery postrzegają dane.

Przedstawienie cyfr, obrazków, liter w komputerze.

Czym są algorytmy: jak zmusić komputer do robienia tego, co jest nam potrzebne.

Krótko o skuteczności algorytmów.

Wizualny język Scratch: ten bardzo prosty język programowania – programowanie w obrazkach.

Harvard CS50 - wykład 1

Podstaw C: pierwszy program „Witaj świecie!”.

Czym są kompilatory i jak działają.

Typ danych ciąg (łańcuch, string) i sposób jego użycia.

„Tłumaczenie” na C ze Scratcha.

Typy danych, formaty i operatory.

Pamięć komputera. Liczby zmiennoprzecinkowe oraz dlaczego działania z nimi czasami prowadzą do niedokładności. Co to jest przepełnienie i jak sobie z tym poradzić.

Jeśli programujecie lub jesteście osobami, które interesują się programowaniem, chcąc wiązać z nim swoją przyszłość, to najprawdopodobniej słyszeliście o kursie informatycznym Harvard CS50. Owiany sławą w branży zestaw wykładów uznawany jest za doskonałe wprowadzenie do informatyki, uczące podstaw programowania jak żaden inny kurs. Miło mi poinformować, że materiały za sprawą CodeGym są teraz dostępne za darmo, w języku polskim!CS50 nie jest typowym nużącym wykładem. Sprawdźcie sami. Oglądając go nauczycie się podstaw języków programowania dających furtkę do dobrze opłacanej pracy - C, PHP, Javascript, a także SQL, CSS, czy też HTML. Kurs skupia się nie tylko na aspekcie programowania, ale także tym jak prezentować projekt klientom lub przełożonym - kompleksowo!Kurs opracowany przez Davida J. Malana, specjalistę od bezpieczeństwa sieciowego, sukcesywnie umieszczany jest w sieci. Obecnie dostępne są wykłady pierwszy oraz tak zwany zerowy. Przekonajcie się sami jak łatwo jest poznać podstawy programowania.... i napiszesz pierwsze programy. Ponadto zobaczysz, jakie gry Scratch zostały napisane przez samego Davida i innych studentów (możesz w nie pograć, jeśli chcesz!).Drugi z wykładów (według numeracji wewnętrznej - pierwszy) Harvard CS50 dotyczy jednego z najważniejszych języków programowania - C. Czego uczy?Kolejnych części kursu wypatrujcie na polskiej grupie Harvard CS50 założonej przez CodeGym. Kurs łącznie liczy sobie 9 wykładów, które podobnie jak powyższe podzielone są na etapy.Źródło: