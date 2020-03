Aplikacja Facebooka znów będzie wyglądać inaczej. Niebieski ponownie wkracza do gry

Kolejne zmiany.





Stary wygląd (po lewej), nowy wygląd (po prawej) l Źródło: Android Police

Wygląd usługi jest co kilka miesięcy zmieniany i za każdym razem mamy do czynienia z dosyć poważnym zatargiem na interfejs użytkownika. Przygotujcie się na to, że już niedługo Facebook… ponownie stanie się niebieski.Dominowała w niej biel i kolorowe ikony konkretnych sekcji. Wygląda na to, że już niedługo się przyjdzie nam przyzwyczajać się do nieco innego wyglądu. Wielu użytkowników zauważyło u siebie odmienioną zakładkę „Menu”.zawierających odpowiednie funkcje.Mówimy wyłącznie o zmianach kosmetycznych – żadne opcje nie zostały ukryte ani dodane. Osobiście uważam nowy design za mniej funkcjonalny i po prostu… niepasujący do reszty aplikacji., lecz w miarę upływu czasu zauważa go u siebie coraz więcej osób. Możemy więc domyślać się, że zadebiutuje on stosunkowo niedługo.Źródło: Android Police