Windows 10 z kolejnymi "reklamami". Microsoft nie spocznie, dopóki nie skorzystasz z przeglądarki Edge

Here we go again.





Jak może pamiętacie, w styczniu informowaliśmy Was o planie Microsoftu zakładającym



W tytule wpisu nie bez powodu umieściłem słowo „reklamami” w cudzysłowie. Microsoft bowiem powoli implementuje do Windowsa 10 kolejny sposób na przyciągnięcie konsumentów do skorzystania z jednej ze swoich usług . Niektórzy więc mogą nazwać politykę koncernu niezbyt przyjazną użytkownikom, ale część nie zobaczy w tym nic złego.



Źródło: SlashGear



Jak zauważyła część osób korzystających z Windowsa 10, w Menu Start systemu bezustannie pojawia się sugestia zainstalowania nowej przeglądarki „Nadal używasz Firefoxa? Microsoft Edge już tu jest”. Mamy więc do czynienia z niezbyt przyjazną zachętą, która – przynajmniej moim zdaniem – nie powinna pojawiać się w oprogramowaniu.



Nie mam nic przeciwko sugerowaniu przez Microsoft własnych aplikacji – wręcz to popieram. Gdy w grę wchodzą jednak niemiłe uszczypliwości, trudno o zgodę.



Źródło: Jak może pamiętacie, w styczniu informowaliśmy Was o planie Microsoftu zakładającym wdrożenie reklam pakietu Office do edytora WordPad . Zdania na temat tejże „nowości” były (i w sumie są nadal) nieco podzielone – część użytkowników kategorycznie się z decyzją giganta nie zgadzała, a niektórzy nie mieli z tym żadnego problemu.W tytule wpisu nie bez powodu umieściłem słowo „reklamami” w cudzysłowie. Microsoft bowiem powoli implementuje do Windowsa 10 kolejny sposób na przyciągnięcie konsumentów do skorzystania z jednej ze swoich usług .Jak zauważyła część osób korzystających z Windowsa 10, w Menu Start systemu bezustannie pojawia się sugestia zainstalowania nowej przeglądarki Microsoft Edge . Tego typu propozycje pojawiają się już od dłuższego czasu, ale nie rzadko dotyczyły usług od innych deweloperów. W oczy razi jednak bardziej tekst pojawiający się przy ikonce aplikacji. Głosi on:. Mamy więc do czynienia z niezbyt przyjazną zachętą, która – przynajmniej moim zdaniem – nie powinna pojawiać się w oprogramowaniu.Gdy w grę wchodzą jednak niemiłe uszczypliwości, trudno o zgodę.Źródło: SlashGear