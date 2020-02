Chińscy producenci smartfonów nie chcą konkurować z Google - jest oświadczenie

Intencje zostały źle odczytane.





Prasa z całego świata ( także i my ) pisała kilka dni temu o chińskiej inicjatywie Global Developer Service Alliance, zawiązanej przez marki Huawei, Xiaomi, Oppo i Vivo. Reuters będący serwisem źródłowej informacji sugerował, iż "koalicja" powstała po to, aby przełamać monopol Google na rynku aplikacji mobilnych. Pojawiła się już oficjalna odpowiedź Xiaomi na te rewelacje, która neguje wcześniejsze doniesienia."Global Developer Service Alliance będzie służył wyłącznie do jednoczesnego przesyłania aplikacji przez programistów do odpowiednich sklepów z aplikacjami Xiaomi, OPPO i Vivo. Nie ma konkurencyjnych interesów między tą usługą i Google Play Store", czytamy w komunikacie. Głównym zadaniem inicjatywy będzie ułatwianie deweloperom jednoczesnego przesyłania ich dzieł do Google Play, a także licznych sklepów z aplikacjami należącymi do chińskich producentów smartfonów.W Chinach sklep Google Play nie działa. W zasadzie każdy producent smartfonów preinstaluje na swoich urządzeniach dedykowaną aplikację sklepu. Powoduje to oczywiściena rynku, a także sytuację, w której wiele aplikacji jest dostępnych w jednym sklepie, ale nie da się ich pobrać z innych. Global Developer Service Alliance pomoże deweloperom z całego świata lepiej zrozumieć ten stan rzeczy i znacznie łatwiej docierać z autorskimi aplikacjami do setek milionów nowych odbiorców w Państwie Środka.deweloperzy pragnący udostępniać swoje apki będą musieli uwzględniać tylko Google Play oraz inicjatywę Global Developer Service Alliance, która zadba o to, aby dany program pojawił się w każdym ze sklepów sygnatariuszy porozumienia.