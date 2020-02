Nowy bug w Windows 7 nie pozwala wyłączać, ani restartować komputerów

Podpowiadamy jak go naprawić.





Windows 7 nie chce się wyłączyć i zrestartować

Ostatnia aktualizacja dla Windowsa 7, wydana przed zakończeniem oficjalnego wsparcia, przysporzyła niektórym użytkownikom popularnego systemu powodów do zmartwień. Okazało się, że u pewnej grupy osób łatki KB4534310 i KB4544314 uniemożliwiły ustawianie własnych tapet w jednym z trybów dopasowania do ekranu. Microsoft jakiś czas temu obiecał naprawić swój błąd. Stosowna poprawka została właśnie udostępniona (należy ją pobrać ręcznie, o tutaj ), ale... tak, zgadliście. Pojawił się nowy, jeszcze poważniejszy problem z niewspieranym już oprogramowaniem - i to wcale nie taki mały!Rosnąca grupa użytkowników systemu Windows 7 donosi o poważnych problemach z restartowaniem i kończeniem pracy swoich urządzeń. Osoby korzystające z oprogramowania Microsoftu podają, że ich komputery zaczęły wyświetlać komunikat o dość absurdalnej treści "Nie masz odpowiednich uprawnień, aby wyłączyć ten komputer" ("You don't have permission to shut down this computer"). Główne zmartwienie polega na tym, że Microsoft wcale nie musi naprawiać tego buga. Na szczęście istnieją pewne rozwiązania tej kwestii.Najlepszym remedium na problemy, który poleca firma Quick Heal oraz część użytkowników Reddita, jest wykonanie następującej procedury:Wciśnij kombinację klawiszy Win+R, aby skorzystać z funkcji "Uruchom".Wpisz gpedit.msc i wciśnij enter.W edytorze zasad grupy przejdź do sekcji konfiguracji komputera, a następnie ustawień Windowsa -> zabezpieczenia -> lokalne zasady -> opcje bezpieczeństwaW prawym panelu opcji bezpieczeństwa znajdź i kliknij dwukrotnie na opcję "User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode" lub odpowiednik w języku polskim.W nowym okienku włącz tę funkcję.Ponownie skorzystaj z kombinacji Win+R i w oknie "Uruchom" wpisz gpupdate /force i naciśnij Enter.Po powyższych zabiegach komputer powinien wyłączać się i restartować bez żadnych problemów. Alternatywa metoda zakłada każdorazowe tworzenie nowego konta admina i jest wręcz absurdalnie niewygodna, więc... lepiej zostańcie przy tym sposobie, który powinien działać także po ponownym uruchomieniu komputera.Jeśli dalej uparcie korzystacie z Windowsa 7, to prawdopodobnie musicie się nastawić na rosnącą liczbę problemów tego typu. Polecam gorąco rozważyć alternatywy dla Windowsa 7 lub darmowe ulepszenie systemu do Windowsa 10