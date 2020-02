Wciąż możesz zdobyć Windowsa 10 za darmo. Zobacz jak

Czas porzucić Windowsa 7.





Jak ulepszyć Windowsa 7 do Windowsa 10 za darmo?

Mimo że wsparcie dla Windowsa 7 ostatecznie się zakończyło, wciąż korzysta z niego mnóstwo darzących go sentymentem użytkowników. Zgodnie z obecnymi statystykami, Windows 7 jest zainstalowany jeszcze na około 25 procentach wszystkich urządzeń z oprogramowaniem Microsoftu. Tymczasem, na nowszego Windowsa 10 warto jest się przesiąść chociażby ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Z resztą, grzech tego nie zrobić, zwłaszcza że Windowsa 7 wciąż można ulepszyć do Windowsa 10 zupełnie za darmo.Niejednokrotnie wspominaliśmy o tym, że Windows 10 był oferowany bezpłatnie wszystkim posiadaczom legalnych wersji Windowsa 7 i Windowsa 8.1 przez pierwszy rok od swojej premiery. Wspominaliśmy również jednak, że było tak wyłącznie w teorii, a system Windows za darmo można było aktualizować także po tym terminie, o czym od grudnia 2017 roku użytkownicy systemu z całego świata regularnie donosili. Tak się składa, że ta sytuacja nie zmieniła się do dziś, a więc Windowsa 7, 8 i 8.1 do nowszej wersji nadal może zaktualizować każdy z Was.Aby przesiąść się z Windowsa 7 na Windowsa 10 wystarczy pobrać z naszej bazy plików program Media Creation Tool . Po uruchomieniu go należy zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie spośród dwóch wyświetlonych opcji wybrać tę o treści „Uaktualnij ten komputer teraz”. To spowoduje uruchomienie instalacji systemu Windows 10.Warto dodać, że podczas instalacji program zapyta Was, czy zechcecie zachować Wasze pliki, czy też dysk ma zostać wyczyszczony. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na pierwszą opcję donoszą, że aplikacje zainstalowane przez nich na Windows 7 bez problemów działały na Windowsie 10.Podczas instalacji aktywacja powinna dokonać się automatycznie. Niemniej, należy zaznaczyć, że Microsoft podaje, iż Windows 10 aktywowany pod 31 grudnia 2017 roku za pomocą opisanej metody nie posiada ważnej licencji. Akceptacja procesu aktywacji nie jest równoznaczna z nabyciem praw do licencji. Dziwne jest, dlaczego mimo tego Microsoft nie postanowił zablokować możliwości aktywacji.Windows 7 nie jest wspierany przez Microsoft od 14 stycznia 2020 roku. Zatem, w tej chwili tylko Windows 8.1 oraz Windows 10 otrzymują potrzebne aktualizacje. W drodze wyjątku, by zrekompensować problemy spowodowane ostatnimi aktualizacjami sprzed zakończenia wsparcia, Microsoft dzisiaj wydał dla Windowsa 7 łatkę, która te problemy rozwiązuje.