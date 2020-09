Romantyczna kolacja? Z tymi aplikacjami przygotujesz ją bez trudu

Dzięki aplikacjom kulinarnym zaskoczysz ukochaną osobę.

Sprawdzona baza przepisów i porad (Przepisy.pl) Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia



Poszukiwania kulinarnych inspiracji warto rozpocząć od znanych i sprawdzonych serwisów. Mamy dzięki temu pewność, że przepisy są starannie dobierane i nie nie czekają nas niemiłe niespodzianki podczas gotowania.



Tak właśnie jest z aplikacją Przepisy.pl znajdziemy w niej bazę ponad 9 tys. sprawdzonych przepisów. Czytelny podział na kategorie pozwala szybko znaleźć interesujące nas potrawy. Sposób przygotowania prezentowany jest na czytelnych kartach. Dodatkowym atutem są wbudowane przydatne narzędzia jak timer czy przelicznik miar kuchennych.



Przez żołądek do serca. To ponadczasowa prawda, której znaczenie doceniają pary w każdym wieku i niezależnie od stażu związku. Codzienny obiad po pracy, randka w szykownej restauracji, a nawet wieczór z sushi na wynos - wspólne posiłki są okazją do rozmowy i zbliżają partnerów. Jeszcze lepiej, gdy postaramy się dla ukochanej osoby ugotować coś samodzielnie. Nie każdy jednak trzyma w szafce fartuch szefa kuchni. Jak przygotować romantyczną kolację, jeśli brakuje pomysłów i umiejętności?Z pomocą przychodzi smartfon. Na rynku dostępnych jest mnóstwo aplikacji kulinarnych. Znajdziemy w nich gotowe i sprawdzone przepisy wraz z instrukcją wykonania. Wystarczy trochę wolnego czasu i dobrych chęci, by zaskoczyć naszą drugą połowę pysznymi potrawami. Poniżej znajdziecie zestawienie najciekawszych aplikacji kulinarnych.