Odrabiamy.pl - smartfon zamiast korepetycji? (recenzja aplikacji)

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,80 zł - 36,00 zł za element za element / Android: 4.1 i nowsze

Powody do narzekania są dla większości uczniów takie same. Zbyt trudne sprawdziany, niezapowiedziane kartkówki, za dużo zadane do domu. Na szczęście są smartfony, które mogą wspomóc w szkolnych obowiązkach.Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny, który oferuje rozwiązania zadań i ćwiczeń z książek aktualnie dostępnych w szkołach. Aplikacja mobilna pozwala na szybkie znalezienie rozwiązania - wystarczy zeskanować kod kreskowy, aby wyświetlić wszystkie zadania w podziale na strony.Jedynie niewielki odsetek rozwiązań jest dostępny za darmo. Abonament występuje w trzech opcjach (10, 30 i 90 dni) i zaczyna się od 7 zł. Nie jest to przesadnie wygórowana kwota, szczególnie jako alternatywa dla korepetycji.Warto zaznaczyć, że aplikacja skupia się na szybkim dostępie do rozwiązanych zadań. Na stronie internetowej serwisu znajdziemy więcej opcji, na przykład możliwość oceniania rozwiązań czy dostęp do materiałów wyjaśniających dany materiał.Odrabiamy.pl to ciekawy projekt, który z pewnością może przydać się wielu uczniom. Oczywiście zalety edukacyjne wystąpią tylko, gdy będzie używany wspomagająco, a nie jako maszynka do rozwiązywania zadań domowych.