W tym arkuszu Excel skomponujesz i odtworzysz własną muzykę - spróbuj!

Tak, to możliwe.





To, jakie możliwości oferuje Excel, jest naprawdę niesamowite. Ja sama zapewne wykorzystałam ich malutki procent, bo to, co niektórzy potrafią z ich pomocą stworzyć, wprawia mnie w osłupienie. Tak było w przypadku opracowanego w nim dema ray tracingu czy działającego FPS-a i tak samo jest w przypadku tego, na co natrafiłam w Internecie dzisiaj. Tym czymś jest cyfrowa stacja robocza.Wspomnianą stację roboczą stworzył muzyk/youtuber Dylan Tallchief, który ewidentnie nie narzeka na brak wolnego czasu.xlStudio, bo tak brzmi nazwa arkusza, jest excelowym odpowiednikiem aplikacji pokroju FL Studio czy Ableton. Ba, stworzone w nim dzieła można wyeksportować jako pliki programu Ableton (.als), co pozwala na edytowanie ich w tym programie.Początkowo Tallchief wcale nie zamierzał stworzyć w Excelu cyfrowej stacji roboczej. Projekt został zapoczątkowany, gdy w zeszłym roku muzyk napisał w arkuszu automat perkusyjny. Dopiero potem narodziła się cała cyfrowa stacja robocza pozwalającą na komponowanie całych utworów z uwzględnieniem różnych instrumentów.Cóż, jest ich naprawdę wiele. Warto wymienić możliwość izolowania oraz wyciszania ścieżek czy korzystania ze skrótów do automatycznego tworzenia akordów bez konieczności wpisywania każdej nuty do poszczególnej kratki. „Program” pozwala też na zmienianie tempa, głośności, wysokości i innych cech fragmentów dźwięku w locie. Doskonale możliwości arkusza pokazuje poniższe wideo.Nawet jeśli nikt nie czuje potrzeby przerzucania się ze swojej cyfrowej stacji roboczej na xlStudio, arkusz jest naprawdę fajną zajawką. Jestem ciekawa, co jeszcze można stworzyć w Excelu. Pewnie jeszcze nie raz zostanę w tej kwestii zaskoczona.Jeżeli chcecie pobawić się w xlStudio, wystarczy że pobierzecie arkusz z Dysku Google, w tym miejscu . Niemniej, wygląda na to, że otworzenie go będzie miało sens tylko w programie Microsoft Excel. W tym wypadku nie sprawdzą się Arkusze Google, ponieważ plik jest dla nich za duży, natomiast w LibreOffice Calc funkcje tego arkusza po prostu nie działają.Program Microsoft Excel bądź cały pakiet Office możecie pobrać z naszej bazy oprogramowania:Źródło: YouTube