Wyszukiwarka systemowa w Windows 10 nie działa? Oto, jak to naprawić

Sposób na najnowszy problem z systemem Microsoftu.





Jak naprawić problem z wyszukiwarką w Windows 10?

Cóż, życie użytkownika Windowsa nie jest łatwe. Ostatnia aktualizacja systemu spowodowała całą lawinę poważnych problemów , takich jak niestabilna praca OSu czy krytyczne błędy, a wczoraj posiadacze oprogramowania natrafili na kolejne utrudnienie, w postaci niedziałającej wyszukiwarki systemowej. Microsoft udostępnił większości użytkowników poprawkę, która to utrudnienie usuwa, ale jeśli do tej większości nie należycie, sprawdźcie, jak dokonać naprawy samodzielnie.Jeżeli po otworzeniu okna wyszukiwarki w Windows 10 wyświetla się, nie martwcie się. W żadnym wypadku. Początkowo nie było jasne co za problem odpowiada, ale szybko okazało się, że jest on związany. Gdy doszło do awarii po stronie Binga, ta spowodowała też problemy na urządzeniach z systemem Windows 10.Na szczęście, można sprawić, by wyszukiwarka systemowa w Windows 10 ponownie zaczęła działać, nie czekając na łatkę od Microsoftu. Niemniej jednak, sposób, który na to pozwala wymaga pracy z. Tak więc, jeżeli zamierzacie go wykorzystać, wpierwzarówno wszystkich danych zapisanych na komputerze, jak i rejestru.Dodatkowo należy zaznaczyć, że opisana tu metoda polega na wyłączeniu integracji z wyszukiwarką systemową wyszukiwarki Bing. Jeżeli nie chcecie się tej integracji pozbywać, warto powstrzymać się od prób samodzielnego rozwiązania problemu, cierpliwie wyczekując aktualizacji systemu.Jeżeli przygotowaliście wspomniane kopie zapasowe, wykonajcie poniższe kroki. Wiele osób potwierdziło, iż te skutecznie rozwiązują problem.1. Użyj skrótu klawiaturowego2. Wpisz w wyświetlonym okienku wyrażenie, a następnie wciśnij3. LPM kliknij dwukrotnie w wyrażenie4. LPM kliknij dwukrotnie w wyrażenie5. LPM kliknij dwukrotnie w wyrażenie6. LPM kliknij dwukrotnie w wyrażenie7. LPM kliknij dwukrotnie w wyrażenie8. LPM kliknij dwukrotnie w wyrażenie9. LPM kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze obok na prawo od drzewka rejestru.10. W wyświetlonym menu najedź kursorem na napis, po czym wybierz opcję11.Wpisz wyrażenie, wciśnij12. LPM kliknij dwukrotnie w nowo utworzony wpis.13. Wpisz cyfręw polu. Kliknij14. LPM kliknij dwukrotnie we wpis15. Wpisz cyfręw polu. Kliknij16. Zrestartuj komputer.Teraz systemowa wyszukiwarka w Windows 10 powinna ponownie działać.Źródło: WindowsCentral