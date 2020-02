Netflix wprowadza małą, ale bardzo znaczącą nowość do swojej aplikacji

Przyda się na smartfonach.





Netflix postanowił wprowadzić do swojej mobilnej aplikacji małą, ale bardzo znaczącą zmianę. Programiści odpowiedzialni za rozwój usługi. Co to oznacza? Przede wszystkim to, iż całość będzie działać nie tylko wydajniej, ale również oszczędzi dane podczas oglądania. Netflix pozwala na włączenie kodeka dla wybranych tytułów, jednak nie wyszczególnia w swoim programie, które produkcje są obecnie wspierane.ma zostać z czasem wprowadzona na wszystkich platformach. Netflix współpracuje również z producentami urządzeń i mikroukładów, aby zapewnić pełną kompatybilność.Kodek AV1 jest alternatywą dla obecnie używanego standardu VP9 – jego wykorzystanie pozwala na oszczędzenie danych w sposób nawet o 20% wydajniejszy, co może spodobać się osobom korzystającym ze smartfonów i nie połączonym z siecią Wi-Fi. Grupa stojąca za rozwojem kodeka AV1, to Alliance for Open Media. Należą do niej tacy giganci, jak między innymi. Dzięki wykorzystaniu AV1, sprzęty Apple mają w końcu doczekać się możliwości odtwarzania wideo w 4K na sprzętach takich, jak Apple TV czy iPad Pro.Obecnie. Zakładając duże zmniejszenie wykorzystania danych można założyć, iż materiały multimedialne będą musiały stracić nieco na pierwotnej jakości. Coś za coś. Firma nie przekazała także, w jaki sposób. Niektóre raporty mówią, że to właśnie te dwie kwestie ucierpią najbardziej kosztem zmniejszenia finalnego rachunku za internet każdego użytkownika.Więcej szczegółów poznamy zapewne z czasem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pełne wprowadzenie opisywanej funkcjonalności na sprzęty działające w oparciu o inny system niż Android.Źródło: The Verge