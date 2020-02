Mobilny Firefox ze wsparciem dla rozszerzeń! Zablokujesz nim reklamy

Blokowanie reklam na smartfonie.





"GeckoView tworzy obecnie obsługę rozszerzeń poprzez API WebExtensions. Funkcja ta będzie dostępna w przeglądarce Firefox. To będzie pozytywna zmiana zarówno dla użytkowników, jak i deweloperów".

Jak włączyć blokowanie reklam na smartfonie?

Coraz większa liczba osób przegląda Internet za pośrednictwem smartfonów. O ile w przypadku komputerów osobistych blokowanie wszechobecnych w sieci reklam jest stosunkowo proste, to w przypadku urządzeń mobilnych sprawa do tej pory nie była wcale taka prosta. Na szczęście dziś przybywam do Was z doskonałymi wieściami i ogłaszam, ze najnowsza wersja Firefoxa Preview otrzymała wsparcie dla rozszerzeń, a pierwszym dostępnym z nich jestMozilla intensywnie pracuje nad doskonaleniem przeglądarki internetowej Firefox w wersji na Androida. W sieci właśnie pojawiła się aktualizacja Firefoxa Preview, która pozwala włączyć w swojej wersji Nightly rozszerzenia. Jest to zmiana zapowiadana jeszcze w październiku 2019 roku. Firma pisała wtedy:To naprawdę proste. Najpierw musicie pobrać Firefox Preview Nightly for Developers lub zaktualizować obecny build przeglądarki do najnowszego. Pamiętajcie, że Firefox Nightly to build eksperymentalny, w którym pewne rzeczy mogą jeszcze nie działać jak należy. Ba, nie zaleca się jego użytkowanie na co dzień.Gdy zainstalujecie już aplikację na swoim smartfonie, udajcie się do: Menu (trzy kropki w prawym dolnym rogu ekranu) -> Ustawienia -> Add-ons -> uBlock Origin, a następnie kliknąć na plusik i "Add". Wszystko to zajmie Wam dosłownie kilka sekund, a po tym procesie blokowanie reklam na smartfonie będzie działać.Niektórzy użytkownika Reddita twierdzą, że użytkowanie uBlock Origin w Firefoxie Preview. Chwilę korzystałem z aplikacji z blokerem reklam, jednakże nie doświadczyłem żadnych problemów - te mogą jednak u Was wystąpić. Jeśli kłopoty się pojawią, pozostanie Wam czekać na stabilną wersję Firefoxa Preview z nową funkcją.W tej chwili nie ogłoszono planów wdrożenia wsparcia dla rozszerzeń dla Firefoxa na iOS.