Nowa aktualizacja Windowsa 10 powoduje lawinę poważnych problemów

Niektóre komputery przestały działać poprawnie.





"Gdy tylko zainstalowałem najnowszą aktualizację, mam problem z wiecznym restartowaniem się komputera. Po uruchomieniu systemu wyświetlany jest komunikat o błędzie, po czym następuje automatyczny restart. Ponownie zainstalowałem system Windows 10 z obrazu ISO i wciąż mam te same problemy. Przywróciłem dane z kopii zapasowej sprzed trzech tygodni i dalej to samo"

"Mój system właśnie zaktualizował się do wersji 1909 i próbował uruchomić się ponownie. Komputer wyłączył się i nie chce się uruchomić. W ogóle nie reaguje na przycisk zasilania! Nie mogę uzyskać dostępu do BIOS-u ani nic zrobić. Ta aktualizacja była problemem we wszystkich moich komputerach, zwykle spowalniając komputer lub blokując ekran. Po raz pierwszy nie udało mi się odinstalować aktualizacji, aby odzyskać możliwość korzystania z komputera"

Dawno już nie pisaliśmy o problemach związanych z najnowszymi aktualizacjami do systemu Windows 10 pomimo tego, że w ostatnim czasie Microsoft udostępnił ich naprawdę sporo. Niestety, dobra passa musiała kiedyś się skończyć. W tym wypadku, która miała naprawić wiele problemów - m.in. związanych z eksploratorem plików, ale przyczyniła się do powstania kolejnych, poważnych.Osoby korzystające z poprawki KB4532695 udostępnionej pierwszym użytkownikom Windowsa 10 jeszcze 29 stycznia bieżącego roku donoszą o przeróżnych awariach. Jedno narzekają na, inni na, a jeszcze inni na niestabilną pracę OSu i, które prowadzą do wyświetlania niebieskich ekranów śmierci (BSOD). Tak źle nie było już od dawna., pisze jeden z internautów na forum technicznym Microsoftu., wtóruje mu inny. Jak widać problemy bywają poważne.Oczywiście mamy dla Was rozwiązanie problemu, którego skuteczność potwierdza wielu internautów z całego świata. Z wszystkimi powyższymi błędami rozprawicie się. Jak to zrobić? Wystarczy przejść do menu "Ustawienia", "Aktualizacja i zabezpieczenia", "Wyświetl historię aktualizacji", a następnie kliknąć "Odinstaluj aktualizacje" i wybrać odpowiednią pozycję na liście.Co ciekawe,. Na wszelki wypadek zalecamy każdemu bez wyjątku usunąć zainstalowaną już poprawkę i wgrać ją na nowo.PS problemy z eksploratorem plików dalej występują...Źródło: Answers Microsoft