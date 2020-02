GeForce NOW wychodzi z bety! Grać w chmurze można nawet za darmo

Warto spróbować.





GeForce NOW - granie w chmurze dla każdego

Jak korzystać z GeForce NOW?

W jakie gry można grać na GeForce NOW?

Usługa grania w chmurze GeForce NOW wychodzi z fazy testów beta i staje się ogólnodostępna, także w Polsce. Co zaskakujące, wybierając jedną z taryf można z niej korzystać zupełnie za darmo. Tak, możecie grać w dowolną z najnowszych gier bezpłatnie. Na platformę trafił także raytracing.Co powinniście wiedzieć na temat GeForce NOW? Otóż usługę można określić mianem "Netflixa świata gier komputerowych". Za sprawą serwerów oferowanych przez firmę Nvidia grać możecie nawet w najbardziej wymagające tytuły w rozdzielczości 1080p i 60 klatkach na sekundę na naprawdę leciwych maszynach z Windowsem i mac OS, ale także telewizorach (z podłączonym urządzeniem SHIELD), smartfonach i tabletach z systemem Android.Jak szybkiego? Do zabawy w 720p i 60 kl./s. potrzebujecie łącza 15 Mb/s. Do rozgrywki w 1080p i 60 kl./s. wymagane będzie połączenie 25 Mb/s. Najlepiej grać oczywiście "na kablu" lub poprzez sieć 5 GHz.Nvidia oferuje obecnie dwa rodzaje członkostwa. Bezpłatne daje dostęp standarowy i umożliwiający granie w godzinnych sesjach. Po przekroczeniu godziny zabawy należy ustawić się w kolejce. Tutaj na ray tracing nie ma co liczyć. Alternatywnie, korzystać można z opcji Founders, kosztującej 25 złotych na miesiąc z gwarancją ceny na kolejne 12 miesięcy. W tym wypadku żadnych ograniczeń nie ma, a gracze mogą dodatkowo cieszyć się ray tracingiem. Nvidia w ramach oferty ograniczonej czasowo daje 90 dni na darmowe wypróbowanie usługi. Konto założycie tutaj Ogromną zaletą jest możliwość grania w usłudze we własne, kupione wcześniej poza usługą gry. Macie zbyt słaby komputer dla ulubionej produkcji? Sprawdźcie w wyszukiwarce , czy możecie zagrać w nią na GeForce NOW. Znajdziecie tam nie tylko wiele nowości, ale także około 1000 starszych tytułów. W bazie jest ponad 30 pozycji darmowych. Każda gra nabyta na GeForce NOW będzie Wasza także w wersji poza tą platformą, na przykład na Steamie.Do zabawy potrzebujecie komputera z Windowsem 7 64-bit, 4 GB RAMu i dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 2 GHz. W przypadku macOS wystarczy macOS 10.10 lub nowszy. W przypadku urządzeń z Androidem potrzebujecie Androida 5.0, 2 GB RAMu i kontrolera.GeForce NOW działa znakomicie i każdemu z Was polecam wypróbowanie możliwości tej usługi. Największe wrażenie robi ona bez dwóch zdań na starszych komputerach i smartfonach. Jeśli macie szybkie połączenie internetowe, powinniście być zadowoleni.Aplikację GeForce NOW w wersjach na różne platformy pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików: