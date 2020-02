Notatnik, Paint i WordPad do usunięcia od kolejnej aktualizacji Windowsa 10!

Nareszcie!





Notatnik, Paint i WordPad można będzie odinstalować

Gdybym zapytał Was o trzy programy, które nieodłącznie kojarzą się Wam z systemem Windows, to które byście wymienili? Założę się, że wielu wymieniło by właśnie Notatnik, Painta i WordPada, pośród kilku może tylko innych propozycji. Aplikacje te pomimo iż doskonale znane "starym wyjadaczom" systemów Microsoftu, są coraz rzadziej używane. W związku z tym Microsoft w końcu postanowił pozwolić się ich pozbyć!W najnowszymfirma Microsoft uczyniła wymienione wyżej narzędzia opcjonalnymi. Oznacza to, że każde z nich użytkownik systemu może odinstalować! Okazuje się, że WordPad, Paint oraz Notatnik staną się opcjonalnymi składnikami systemu wraz z aktualizacją(2004), która udostępniona zostanie na przełomie kwietnia i maja.Możliwość usunięcia z systemu wzmiankowanych narzędzi to naprawdę świetne wieści. Leciwy program Paint ma już następcę w postaci znacznie lepszego Painta 3D, z WordPada korzystają już chyba tylko masochiści, którzy z jakiegoś powodu nie użytkują pakietu Microsoft Office lub darmowych alternatyw w postaci choćby Libre Office , a Notatnik? Proszę Was, jest przecież doskonały, darmowy Notepad++ Po odinstalowaniu każdego z wymienionych programów należy zrestartować system. Po tym zabiegu aplikacje nie będą więcej wyświetlane w systemie, także w wyszukiwarce. Łącznie zajmują one zaledwie ok. 20 MB przestrzeni dyskowej, ale po co trzymać je na dysku, skoro nie są potrzebne, prawda?Ja na pewno tak.