Używasz WhatsAppa? Od dziś WhatsApp nie działa na wielu urządzeniach

Ważny komunikat.





W grudniu Facebook podzielił się smutną wiadomością dla tych, którzy nadal korzystają ze starszych urządzeń z Androidem i iOS. Zapowiedział on bowiem, iż 1 lutego 2020 roku jedna z należących do niego aplikacji – WhatsApp – przestanie na tych urządzeniach działać. 1 luty w końcu nadszedł, a więc zmiany już weszły w życie.Od dziś WhatsAppa można instalować tylko na smartfonach z Androidem w wersji 4.0.3 lub nowszej. Jeśli chodzi o sprzęty Apple, minimalna wersja oprogramowania to teraz iOS 8. Oznacza to, że WhatsApp przestanie być aktualizowany i wspierany na milionach smartfonów. Tak, na rynku nadal znajdują się urządzenia, które działają pod kontrolą systemów liczących sobie więcej niż 8 lat (Android 4.0.3 zadebiutował w grudniu 2011 roku).„Trudno było podjąć tą decyzję, ale była to słuszna decyzja. Dzięki niej zapewnimy użytkownikom usługi, za sprawą których będą mogli w jeszcze lepszy sposób kontaktować się z najbliższymi.”, powiedział rzecznik firmy.Użytkownicy, którzy nadal chcą korzystać z WhatsAppa na starszych urządzeniach, muszą zaktualizować zainstalowane na nim oprogramowanie (o ile to możliwe). W przeciwnym wypadku konieczna będzie wymiana sprzętu na nowszy. Jednego lub drugiego warto dokonać także chociażby ze względu na kwestie bezpieczeństwa.Jeżeli WhatsApp jest zainstalowany na smartfonie z wersją oprogramowania, która od dzisiaj nie jest wspierana, być może jeszcze da go uruchomić. Jak jednak ostrzega Facebook, wiele jego elementów może nie funkcjonować poprawnie.Warto przypomnieć, że od 31 grudnia 2019 roku, niezależnie od ich wersji.Pożegnanie się WhatsAppa ze starszymi wersjami Androida i iOS może być dla niektórych przykrą wiadomością, ale trzeba przyznać, że to słuszne posunięcie. Teraz dbanie o bezpieczeństwo aplikacji będzie dla deweloperów WhatsAppa dużo łatwiejszym zadaniem. To ważne – w końcu korzysta z niego pół miliarda użytkowników.Źródło: BBC