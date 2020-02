Tego wyniku Apple może pozazdrościć Microsoftowi. Windows 10 bezkonkurencyjny

Microsoft z kolejnym kamieniem milowym.





Udział poszczególnych systemów na rynku desktopów w okresie od stycznia 2019 roku do stycznia 2020 roku. | Źródło: StatCounter

Udział poszczególnych wersji systemu Windows wśród wszystkich komputerów z systemem Windows.

Popularność Windowsa 10 rośnie z roku na rok, tak jak jego udział wśród oprogramowania zainstalowanego na komputerach osobistych. Microsoft pochwalił się właśnie, iż. Cóż, macOS nawet nie dorasta Windowsowi 10 do pięt.Chociaż w swoim ostatnim raporcie finansowym Apple ujawniło, iż jego oprogramowanie obsługuje 1,5 miliona urządzeń na całym świecie, nie można zapominać, że większość tych urządzeń to smartfony z system iOS. Na rynku komputerów osobistych i laptopów Windows zdecydowanie dominuje, a macOS pozostaje w tyle.Interesujący jest fakt, iż Microsoft nie podzielił się wieścią o miliardzie urządzeń obsługiwanych przez Windows 10 na żadnej konferencji, ale na swojej oficjalnej stronie, tyle że… włoskiej, która oferuje darmowe tła pulpitu. Być może omawiana informacja, pochodząca z wiarygodnego źródła, krążyła wewnątrz firmy już od jakiegoś czasu, a jeden z jej oddziałów po prostu nie mógł się powstrzymać i ją opublikował przedwcześnie.Przypomnijmy, iż jeszcze we wrześniu ubiegłego roku Microsoft mówił o 900 milionach aktywnych urządzeń z Windowsem 10. Oznaczałoby to, że w ciągu 4 ostatnich miesięcy przybyło dodatkowych 100 milionów urządzeń. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię tego systemu można stwierdzić, że najnowsze dane wydają się być wiarygodne. Z resztą, ponad dwa tygodnie temu nastąpiło zakończenie wsparcia dla Windowsa 7, co mogło skłonić wielu użytkowników do sięgnięcia po Windows 10.Kilka lat temu, w 2014 roku, Microsoft chwalił się, że Windows jest obsługiwany przez 1,5 miliarda urządzeń. Trudno powiedzieć, czy do dziś ta liczba została przekroczona, zwłaszcza że w międzyczasie firma zdążyła odejść od tworzenia systemów operacyjnych dla smartfonów. Trudno tu o jakiekolwiek szacunki.Wygląda na to, że rezygnacja firmy Microsoft z podboju rynku mobilnych systemów operacyjnych wyszła na dobre i jej, i Apple. Sam Microsoft mógł skupić się na rozwoju Windowsa 10 oraz swoich programów i aplikacji, w tym aplikacji mobilnych., tak jak rok niegdyś wycena Apple. Apple, konkurując głównie z urządzeniami z Androidem, zaczęło sprzedawać natomiast jeszcze więcej iPhone’ów. Ten fakt nie może wadzić Microsoftowi, zwłaszcza że jego aplikacje są dostępne w AppStore na urządzeniach z iOS’em.Źródło: SoftPedia