Czy wiesz jakie funkcje Windows 10 zawdzięcza społeczności? Ty też możesz pomóc!

Emoji, kaomoji i symbole w Windows 10

Rozmiar i kolor kursora myszki

Zmiana ustawień dźwięku i urządzenia wyjściowego z poziomu paska zadań

Automatyczny filtr światła niebieskiego

Windows Sandbox

Aplikacja Twój telefon

Lubimy narzekać na oprogramowanie w sytuacjach, w których sporadycznie nas zawodzi, ale bardzo rzadko potrafimy je docenić przez większość czasu, gdy działa prawidłowo. Jednym z lepszych przykładów często krytykowanego oprogramowania jest system Windows 10. Nad systemem Microsoftu pastwią się nie tylko jego użytkownicy, ale także osoby, które OS ten darzą tak mocną awersją, że znają go wyłącznie ze zrzutów ekranu i materiałów wideo publikowanych w sieci. Tymczasem, Windowsa 10 można z czystym sumieniem nazwać jednym z niewielu płatnych programów, na rozwój którego. Jak duży?Microsoft opublikował właśnie podsumowanie wszystkich funkcji, które trafiły do Windowsa 10 za sprawą propozycji zgłaszanych przez członków programu Windows Insider. Działający od października 2014 program na przestrzeni nieco ponad pięciu lat przyczynił się do wdrożenia do softu funkcji, z których wielu Was korzysta zapewne regularnie. Wiecie na przykład, że jasny i ciemny motyw systemowy to właśnie zasługa społeczności? Nawet paczki tapet nazywane z niewiadomego powodu przez Microsoft mianem "Motywów" również zostały stworzone na wniosek społeczności. To dopiero początek.To zaskakujące jak niewiele osób ma tego świadomość, ale w Windowsie 10 istnieje panel do wpisywania emoji. Serio! Wciśnijcie przycisk WIN i kropkę, aby wywołać go w dowolnym momencie. Oprócz emoji macie do dyspozycji także kaomoji, którym jest na przykład stosowane w sieci powszechnie wzruszenie ramionami, o takie: ¯\_()_/¯ .Tak, to także można zmieniać i również jest to funkcja, o którą zabiegała społeczność. Nie jest to żaden "killer feature", ale coś z cyklu "mała rzecz, a cieszy". Ustawienia wskaźnika znajdziecie w sekcji Ułatwienia Dostępu. Możecie zdefiniować tam własny kolor i rozmiar lub wybrać którąś z proponowanych opcji.Tak, to właśnie społeczność Insiderów zainspirowała firmę Microsoft do tego, aby zmiana ustawień dźwięku na komputerach była tak prosta, jak obecnie. Zobaczcie jak łatwo jest zmienić urządzenie wyjścia - dzielą Was od tego dosłownie trzy kliknięcia myszy.Pracujecie często po zmroku? Nie wiem czy wiecie, ale w systemie Windows 10 za sprawą użytkowników oprogramowania pojawiła się opcja automatycznej zmiany emitowanego przez ekran światła niebieskiego. Możecie zdefiniować zmianę ręczną lub automatyczną w godzinach zachodu słońca oraz jego wschodu.Tak, tak, bezpieczne środowisko Windows Sandbox obecne w Windowsie 10 w wersjach Professional, Enterprise i Education to też wymysł Insiderów. Dzięki niemu można testować dowolne aplikacje - nawet zawirusowane pliki - w wydzielonym środowisku i nie zaszkodzić w ten sposób systemowi Windows 10.Zaskoczeni? Wszystkie funkcje aplikacji Twój Telefon, takie jak pisanie SMSów, łatwy dostęp do połączeń głosowych, powiadomienia oraz kopiowanie ekranu smartfonu bazują na pomysłach społeczności korzystającej z Windowsa 10!Takich funkcji jest znacznie, znacznie więcej! Wszystkie zobaczycie pod tym adresem System Windows 10 ma swoje wady, ale także wiele niepodważalnych zalet . Każdy z Was, użytkowników, może sprawić, że będzie to oprogramowanie jeszcze lepsze i bardziej dopracowane. Jeśli chcecie zganić dewelopera, to może zamiast wylewać swoje frustracje w sekcji komentarzy pod artykułami w sieci, zostańcie jednym z członków programu Windows Insider ? Kto wie, być może przyczynicie się do usunięcia jakiegoś irytującego błędu, a zaproponowa przez Was funkcja trafi na stałe do Windowsa 10?