Yanosik z nową funkcją, którą pokochają kierowcy z ciężką nogą

Yanosik stał się jeszcze lepszy.





Wygląda na to, że wszyscy kierowcy samochodów w Polsce dostali właśnie kolejny dobry powód do tego, by na swoim smartfonie zainstalować aplikację Yanosik. Lubiany program ostrzegający to fotoradarach i utrudnieniach na drodze od teraz jeszcze skuteczniej przestrzegał będzie także przed nieoznakowanymi patrolami policji.goszczą w formie wizualnej oraz dźwiękowej, dzięki czemu trudno jest je przeoczyć. Do tej pory kierujący ostrzegani byli wyłącznie o marce nieoznakowanego radiowozu - teraz dodatkowo będą informowani o miejscu, w którym został on zarejestrowany."Zadbaliśmy o odpowiednią wizualizację, która nie rozprasza kierowcy. Wystarczy rzucić okiem na belkę w aplikacji, gdzie wyświetlane jest zgłoszenie. W przypadku notyfikacji o nieoznakowanych, pojawiają się tam także takie informacje jak: model auta, miejsce zgłoszenia czy konkretna odległość do tej lokalizacji. Strzałka wskaże także kierunek do danego punktu", komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik. "Oprócz kreacji graficznej kierowca otrzyma komunikat w formie dźwiękowej. Lektor poinformuje o położeniu dodania notyfikacji o nieoznakowanych z dokładnością do ulicy czy numeru drogi", dodaje.Aktualizacja aplikacji Yanosik trafiła została już udostępniona użytkownikom. Program Yanosik pobierzecie za darmo w wersjach na smartfony z systemami Android i iOS.